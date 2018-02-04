Держись, пенсионер! "Медвежья бабушка" и другие вызовы российской экономики

Как известно, в начале мая (конкретно, 7-го) наш президент в четвёртый раз инаугурируется. Этот формальный (в данном случае) акт будет сопровождён уходом нынешнего кабмина в отставку. В полном составе. А вот в каком составе он возродится, вопрос.

Кажется, к правительству есть претензии у всех, от либералов до геев и анархистов (у патриотов, само собой). Нет только у главы государства… он министров, как правило, защищает, говорит: надо дать им возможность ещё проявить себя. Но процедура есть процедура – премьер-министру Медведеву пришлось отчитываться перед Госдумой. Останется ли сам Айфончик? Тоже вопрос. Про него можно сказать только одно – человек Путина. В сегодняшней ситуации это уже не много… не то, что в почти стабильном 2012-м. Тогда уж лучше мотивированный либерал Кудрин как противовес всё более распоясанному Сечину, ибо этот военный переводяга окончательно почувствовал себя путеводной звездой нефтяников и вождём силовиков.

Так как, было чем похвастаться Медведеву? Он нашёл. За прошедшие 6 лет наша экономика при все перипетиях не рухнула окончательно. Умершие от голода по подъездам не валяются (страшилка 90-х)… разве что пьяные, но это такая национальная традиция. Наоборот, ипотеку стали брать лучше, из-за частного автотранспорта во дворах детишкам негде на велосипедах кататься. Да, личные яхты пока не у всех… но только в море нам толчеи и не хватало.

И тем не менее бедность населения остаётся главной проблемой России. Причём не та бедность, что в развитых странах. В Америке я видел бедные семьи. Или эмигранты первой волны (украинские пятидесятники, к примеру), или коренные маргиналы, как правило, из цветных. Живут в доме по двое-трое в комнате (гурьбой эмигрируют), ездят на авто только что не с помойки, банки на сдачу собирают, потому что работать ленятся (мы не для того приезжали, чтобы упахаться). Это их выбор, никому не обидно.

Другое дело в России. У нас в число бедных попадают вполне работящие люди… только им мало платят. В конце прошлого года эксперты подсчитали, что не могут себя обеспечить более 12 млн. работающих россиян. То есть те, кому платят официальную зарплату, на которую нельзя прожить. Ещё не расхристанная нищета (всё-таки это маргиналы, их сознательный стиль жизни, одна из форм психоза), но аккуратно заштопанная бедность, вызывающая жалость. Представляете, как себя чувствуют эти люди?

Тогда министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин признал, что за чертой бедности находятся около 13% населения России. Он тут же пообещал, что в течение шести-семи лет процент нищих россиян сократится до 7-8%. То есть, уже не при Путине, которому он присягал… а там, как покатит. Кстати, именно Топилин один из первых кандидатов на вылет.

И вот в минувшую среду Дмитрий Анатольевич на пальцах объяснял недоверчивым нашим парламентариям (шутка), какие меры принимает кабинет министров для устранения бедности. Например, повысили МРОТ до прожиточного минимума. С 2013 года минимальный размер оплаты труда вырос почти в два раза, а с 1 мая составит 11 163 рубля. «Это коснётся более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере». Теперь все волнуются, хватит ли на это средств в региональных бюджетах… ну так это другая печалька.



Ещё Медведев признал, что среди нас есть люди, которые не в состоянии себя обеспечить. И назвал - это пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные семьи - они получают доплату в виде различных пособий и выплат. По-моему, нашего премьера кто-то вводит в заблуждение. Как раз ветераны у нас вполне себе неплохо получают, ещё и внукам-правнукам помогают. И совсем забыл о тех, кто получает действительно очень мало. Например, работники культуры (те же библиотекари). А поинтересуйтесь, сколько зарабатывают в месяц артисты бюджетного Архангельского драматического. Уверен, будете шокированы.

Впрочем, для последней категории всегда есть отмазка – это у вас не профессия, а призвание, за любимую работу хотите ещё и много получать?!

В советские времена тоже были малооплачиваемые профессии. Но там был потаённый смысл. Например, постыдно мало платили поварам, официантам и санитаркам (нянечкам) в больницах. С тем расчётом, что первые на работе доберут продуктами (знал поваров, которые даже хлеб в дом не покупали), вторые – чаевыми (а пьяных ещё и обсчитают - у меня знакомый три раза счёт приносил загулявшему в столице мореману и каждый раз удачно), третьим, если с утра на тумбочку рубль не положишь, весь день на мокрых простынях будешь лежать. Советская власть как бы говорила: вот тебе для вида минимум, остальное сам возьмёшь. А потом удивляются, откуда повальное воровство… да мы все подельники!

Сложнее с пенсионерами. Тут Медведев даже свою бабушку не пожалел (в качестве примера) - …вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая. Она работала сторожем и получала пенсию 40-50 рублей и зарплату порядка 60 рублей. Все остальное делать было нельзя. Поясняю – та власть строго следила за тем, чтобы человек много не зарабатывал – если уж пенсионер, то пенсионер - если вышел, то сиди дома. То есть, выйти на пенсию и продолжать работать - это хрен вам, а то какая страна всеобщей занятости. Мало того, и с подработкой были большие проблемы. Мой мосфильмовский друг (на тот момент инженер звукозаписи) устроился по вечерам крутить музыку в клубе МАДИ за 40 рэ в месяц (над ним кооператив висел). Так в парткоме студии об этом узнали и подняли бучу. Якобы по неуплате партийных взносов, а на деле стыдили – коммунист должен обходиться малым и не сквалыжничать. Ох, и запустил он им в морды партбилетом… когда можно стало.

Вот чем мне нравится это время – ворочай, что хочешь, лишь бы далеко за рамки законодательства не заходить (по возможности без грабежей). И всегда есть, на что потратить… а не мерить джинсы в общественном сортире и не дружить с мясниками-метрдотелями.

Впрочем, не всем выступление премьер-министра понравилось. Многие на него гонят, подозревают в лукавстве. Например, касаемо окормления Крыма. Правительство докладывает, что там всё идёт по плану, а оказывается все деньги вбухиваются в один глобальный проект – Керченский мост, в ущерб 150 не таким амбициозным, но очень социально важным объектам.

И Крым ответит. Уже этим летом. Рекордным повышением цен, которое прогнозируется буквально всеми туроператорами, и до сих пор советско-украинским уровнем сервиса.

Мне другое странно – депутаты не-из-«Единой России» критиковали премьер-министра за то, что он ничего не сказал о недостатках (провалах) в работе своего кабинета за истёкшую шестилетку. Господа, а вы жанры не перепутали? Это вам не сатирический киножурнал «Фитиль», а Медведев - не пьяный сантехник.

К тому же все мы знаем цену его словам. Личный друг Путина… есть у нас и такая профессия. Увы…

Леонид Черток