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Давайте разберемся. Игорь Скубенко о перспективах Северодвинска как моногорода

Глава города корабелов Игорь Скубенко прокомментировал журналистам заявление губернатора Игоря Орлова о снятии с Северодвинска статуса моногорода.

- Прочитав комментарии, я понимаю, что коллеги в большей степени поняли главу региона неправильно. Мое мнение - слова губернатора Игоря Орлова - большой комплимент Северодвинску. Ведь сегодня все программы по развитию моногородов как раз направлены на снижение монозависимости от тех ключевых предприятий и организаций, которые работают на этих территориях, - заявил Игорь Скубенко.

Он напомнил, что сегодня Северодвинск занимает первое место по социально - экономическому развитию в Арктической зоне РФ.

- В неё входят 14 городов, имеющих монопрофильный характер экономики, и мы на первом месте. Это серьезный показатель. Конечно, губернатор не мог об этом не сказать. И это отмечалось на всех высоких встречах, включая недавние визиты вице-премьера Шувалова и полпреда Президента Беглова. Поэтому искать здесь черных кошек не нужно. Это - большой аванс от главы региона и оценка того, как мы сегодня развиваемся, - подчеркнул глава Северодвинска.

Игорь Скубенко добавил, что в ближайшее время город не сможет уйти от монопрофильности, поскольку его градообразующие предприятия загружены до 2030-го года.

- Сказанное губернатором воспринимаю исключительно как комплимент городу. Более того, сегодня область уделяет нам огромное внимание, несмотря на то, что у нас неплохие показатели социально - экономического развития. Регион всегда стоит рядом, нас слышат, к нам прислушиваются, а наши потребности учитываются в региональных программах, - сказал глава муниципалитета.

Игорь Скубенко также отметил, что с учетом стабильного развития города и наполнения бюджета Северодвинск готов участвовать в большом количестве проектов, формирующихся как на уровне региона, так и России в целом.

- Я бы не стал приводить параллели, что мы при своей устойчивости в экономике можем лишиться какого-то финансирования. Наоборот, мы можем больше строить, возводить объекты социальной сферы, те же детские сады, участвовать в проектах по строительству школ, ремонту дорог, развитию инженерной инфраструктуры. Что мы и делаем, - заметил глава Северодвинска.

Завершая интервью, Игорь Скубенко подчеркнул, что в ближайшее время проведет пресс-конференцию, на которой подробно расскажет представителям СМИ обо всех направлениях работы администрации в рамках развития Северодвинска как моногорода.

Напомним, на прошлой неделе заявление губернатора Игоря Орлова о том, что Северодвинск может потерять статус моногорода, наделало много шума в соцсетях. Даже наблюдатели разделились на тех, кто «за», и кто «против».

(по материалам пресс-службы администрации Северодвинска)  

14 март 11:29 | : Экономика

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