Северодвинск потеряет статус многорода? "За" и "против"

Во время визита в Устьянский р-н (участие в открытии новых предприятий компании УЛК) глава Архангельской области Игорь Орлов сделал поистине сенсационное заявление. Оказывается, Северодвинск и Октябрьский в обозримом будущем могут утратить статус моногородов… причем по собственной воле.

«У нас семь моногородов, из них два находятся в таком хорошем состоянии, что могут выйти из состава моногородов, мы над этим много работаем. Пять находятся в более сложной ситуации, но по всем разработаны сегодня соответствующие планы, они реализуются, разработаны карты, и мы эти планы воплощаем в жизнь. Рассчитываем, что такая динамика, которая позволит менять настроение в моногородах, у нас будет сформирована» – цитирует губернатора агентство ТАСС.

Далее Орлов подчеркнул, что в каждом из моногородов особые условия – в одном, например, надо создать 54 рабочих места, в другом 2000 и т.д. Но в любом случае, усилия должны оправдаться, так как в итоге «изменят настроение замкнутости и оторванности в этих городах».

Напомним, рабочий поселок Октябрьский ориентирован на поддержание жизнедеятельности предприятий лесопромышленного комплекса, а Северодвинск (Молотовск) изначально строился под нужды советского ВПК.

Заявление губернатора неожиданно получило отповедь от не последнего человека в Северодвинске, который резко негативно высказался по поводу лишения статуса «моногород». По мнению спикера местного горсовета Михаила Старожилова (цитирует издание «Беломорканал».), это приведет горожан чуть ли не к потери самоидентичности, так как они родились и привыкли жить в городе-заводе с особыми правами и спецснабжением (в советское время).

Мнения же наблюдателей разделились. Одна часть считает, что потеря статуса моногорода пойдет во благо территориям, которые, чувствуя свое привилегированное положение, перестали развиваться в других направлениях. Что опасно. Все помнят кризис ВПК в середине 90-х, когда город корабелов, потеряв госзаказы, буквально выживал. Возможно, политическая обстановка в обозримом будущем изменится в сторону глобального потепления (ибо ничто не вечно под луной)… и городу все равно придется искать новые пути для развития, но уже в авральном порядке. (То же самое касается и Октябрьского, но там риски конъюнктурного характера).

Другая часть поддерживает Старожилова. Лишение Северодвинска статуса моногорода одновременно лишит его жителей мотивации (жизнь там уже практически ничем не отличается от архангельской), что в перспективе приведет к новой волне оттока населения. Плюс статус моногорода дает гарантию федеральной бюджетной поддержки на случай кризиса… если в бюджете страны хватит на это денег.

Однако в одном пункте сходятся обе стороны – такие вопросы решаются на более высоком уровне, кремлевском. Нельзя исключить, что этот вопрос обсуждается за кулисами российского правительства с целью снять с федерального бюджета еще одну нагрузку.

Кстати, именно такими вопросами занимается вице-премьер Игорь Шувалов, недавно посетивший регион.

Да и полпред Беглов, по ходу, не просто так приезжал именно в Северодвинск…