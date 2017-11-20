Архангельская область снова делает ставку на поморские алмазы

В утвержденный приказом Федерального агентства по недропользованию в Пообъектный план геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые включены Ручьевская и Солзенская площади, где в период с 2020 по 2022 годы начнутся работы по выявлению новых алмазных месторождений. В течение трёх лет на эти цели из федерального бюджета будет выделено 410 миллионов рублей.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, возобновление государственной поддержки геологоразведочных работ, которое было прекращено в 2010 году, позволит поддержать дальнейшее динамичное развитие добывающей отрасли Поморья, которая за несколько лет превратилась в одну из ключевых и бюджетообразующих.

– С 2012 года объёмы производства в добывающем секторе Архангельской области увеличились практически в четыре раза. При этом доля Поморья в общероссийском показателе добычи алмазов выросла с 1,6 до 15 процентов, а поступления налогов от добычи алмазов в региональный бюджет с 2014 года увеличилась более чем в шесть раз. По итогам минувшего года они составили более 2,3 миллиарда рублей, – отметил Игорь Орлов.

Выделение федеральных средств на геологоразведку позволит обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы региона, а, следовательно, у предприятий добывающей отрасли появятся новые перспективы.

Напомним, тема поморских алмазов активно развивалась в регионе при губернаторе Анатолии Ефремове – при нем в Архангельскую область зашла «АЛРОСА», а строившийся новый корпус гостиницы «Пур-Наволок» изначально предназначаля для командировочных «алмазных» специалистов. Увы, с уходом этого губернатора информационный шум затих. И, тем не менее…

Промышленная добыча алмазов в Архангельской области началась в 2005 году, когда была введена в строй первая очередь горно-обогатительного комбината на месторождении имени Михаила Васильевича Ломоносова производительностью один миллион тонн руды в год. Уже в 2006 году был добыт и переработан первый миллион тонн алмазосодержащей руды, в 2008 году извлечен миллионный карат алмазов.

В марте 2014 года ОАО «Севералмаз» запустило в эксплуатацию вторую очередь Ломоносовского ГОКа производительностью три миллиона тонн руды в год.

Практически одновременно – в июне 2014 года – на месторождении имени Владимира Гриба заработал горно-обогатительный комбинат, в рекордно короткие сроки построенный ОАО «Архангельскгеолдобыча». В октябре того же года на ГОКе был извлечен миллионный карат алмазов. В 2016 году на месторождении имени Владимира Гриба добыли первые 100 миллионов кубометров горной массы.

Ярким событием в истории Поморья стала добыча самых крупных алмазов в регионе. В марте 2011 года на трубке Архангельская месторождения имени Михаила Васильевича Ломоносова был добыт алмаз весом 106,6 карат. В феврале 2017 года на месторождении имени Владимира Гриба был добыт крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы алмаз весом 181,68 карат. По предложению губернатора Архангельской области Игоря Орлова был объявлен конкурс, по результатам которого алмазу было присвоено имя Архангела Михаила.

В 2017 году в Архангельской области было добыто 7492,8 тысячи карат алмазов.