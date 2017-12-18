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Олег Кодола приглашает: Работа на Соловках. Вакансии лета-2018

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер и предприниматель в сфере туризма Олег Кодола открыл прием сотрудников на туристическое лето 2018 года.

Открыты вакансии на летний период 2018 года на Соловки. Администраторы, банщики, консультанты ТИЦ, горничные, рабочие кухни, разнорабочие, повара, официанты и смотрители островов... Нам нужны все!

Работа летом на Соловках - это всегда новые впечатления, весёлая компания, приятные знакомства и колоссальный опыт. Безусловно, работа на Соловках больше подходит студентам, выпускникам ВУЗов и колледжей, старшим школьникам, молодым пенсионерам и тем, у кого летом длительный отпуск, например - учителям. Это сезонная работа - туристический сезон на Соловках с 1 июня до конца августа. Чаще всего, работа на Соловках - это "скользящий" график, временное трудоустройство, или устройство по договору подряда (оказания услуг), возможно - оплачиваемая практика на Соловках. Работа на Соловках связана с постоянным общением с клиентами - туристами, а значит, коммуникабельность, порядочность, стрессоустойчивость - основные качества хорошего "соловецкого" работника. Так как туристический сезон на Соловках длится всего три месяца, работодатель пытается максимально использовать имеющиеся ресурсы для успешного его завершения. Все работодатели требуют от своих подчинённых повышенной трудоспособности, максимального внимания к туристам и... опрятного внешнего вида. Турист приезжает на Соловки всего на несколько дней и хочет, чтобы отдых на Соловках запомнился только хорошим. Не забывайте, устраиваясь работать на Соловки, что общение именно с Вами может остаться у него в памяти. А значит и Вы - лицо компании! Расхожая фраза из стихотворения Вишневского "Работа-то на воздухе, работа-то с людьми!" отлично характеризует работу на Соловках. И действительно, меcяц-другой в деревне (а Соловки - это небольшой посёлок) - прекрасная возможность провести лето с пользой для здоровья и для кошелька.

С подробными условиями по каждой позиции можно ознакомиться здесь - http://www.nasolovki.ru/ns_articles/vacancy.php 

06 февраль 07:54 | : Экономика

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