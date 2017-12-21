Константин Щемелинин: О еде родной и неродной

В СМИ, да и в соцсетях тоже, часто разгораются дискуссии об успехах и недостатках политики импортозамещения в России. Критики аргументируют тем, что «в сыре одно пальмовое масло», «а это фото мелких некрасивых яблок», «рыба несвежая, а в колбасе одна соя» и т.д. Разберем это все подробнее.

1) Пальмовое масло

Оно присутствует в том, что называется сырный продукт, который стоит порядка 250-350 руб за кг. Обычная цена сыра, который пальмовое масло не содержит, начинается от 450-500 руб за кг. (Можно найти сырный продукт и дороже 500 руб за кг, но это не весь рынок сыра!). Обычная пачка масла весом 180-200 гр и не содержащая пальмового масла стоит около 100 руб, а вот пачка масла с пальмовым маслом будет стоить порядка 50 руб за штуку.

2) Соя и мясные субпродукты

Колбаса бывает нескольких сортов — сорт Б, сорт А и высший сорт. Сорт Б — это высокое содержание сои, жира и прочего с ценой порядка 300 руб за кг. Колбаса высшего сорта явно вкуснее, но цена на такую колбасу стартует с 500 руб за кг. Вообще-то трудно ожидать, что в колбасе, ценой 300 руб за кг чистая говядина или свинина, которая стоит от 400 руб за кг, нарубленная на рынке!

3) Подгнившие овощи и фрукты

Никто не заставляет покупать подгнившее: те же яблоки, плохого качества, стоят сейчас 50-60 руб за кг, а хорошие, красивые и сладкие — под 100 руб за кг!

В продуктовой сфере нет ничего особенного, что бы выделялось из рынка в целом.

Возьмем автомобили, например, «Фольксваген»: «Тигуан» стоит примерно 1,5 млн. руб. и имеет мотор мощностью до 2,0 л, «Туарег» стоит от 3 млн. руб. и имеет мотор мощностью от 3 л. и выше.

Еще пример из мира автомобилей: обычные машины, которые массово покупаются в России, стоят 400-800 тыс. руб и обычно имеют по 2 подушки безопасности в стандартной комплектации, а вот «Ауди» в стандартной комплектации несет в себе 8 и более подушек безопасности.

Качественное не может быть дешевым.

А импортозамещение работает, и еще как!

Пример с сахаром: в 2014 году сахар стоил 50-55 руб за кг при курсе доллара около 32-34, а сейчас сахар стоит 30-35 руб за кг при курсе доллара порядка 57-58!

Еще пример успешного импортозамещения, про уже упомянутый «Фольскваген»: в Германии модель «Поло» стоит от 13 тыс евро или $16 тыс., а в России модель «Поло» стоит 600-700 тыс. руб. или $11 тыс.!

Так что не надо говорить, что импортозамещение — это нечто плохое, наоборот: импортозамещение — это то, что надо народами России, чтобы покупать дешевле и качественнее.

Константин Щемелинин, крымский писатель