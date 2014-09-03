Господа Соврамши. НАО: Чёрная магия - 2

Продолжение. Начало здесь.

Из этого официального толкования вытекают два следствия:

Первое следствие. Любое судно, не обязательно маломерное, может считаться рыболовным судном, только если оно «используется непосредственно для лова». То есть имеет на борту специальные промысловые механизмы для производства промысловых операций с использованием активных орудий вылова ВБР. Любое судно, в том числе маломерное, считается вспомогательным, если не имеет указанных механизмов, и используется для доставки рыбаков к месту вылова ВБР и обратно, уловов ВБР к местам сдачи и иных вспомогательных операций. То есть вспомогательное судно по определению не является рыболовным.

Второе следствие. Использование вспомогательного, в том числе маломерного, судна считается допустимым и соответствующим разрешению на вылов ВБР пассивными орудиями лова «без использования судна».

Это официальное толкование ставит жирный крест на любых попытках «подвести» использование рыбаками маломерных судов, принадлежащих им на праве собственности и используемых в качестве вспомогательных судов в промышленном вылове ВРБ, зарегистрированных в ГИМС, под категорию маломерных судов, «используемых в коммерческих целях» и требовать их обязательной перерегистрации из ГИМС в РРР со всеми вытекающими последствиями. Всё. Это конец всех дискуссий на эту тему!

Вполне очевидно, что рыболовное судно, имеющее на борту специальные промысловые механизмы для производства промысловых операций с использованием активных орудий вылова ВБР, будет иметь иную конструкцию, габариты и мощность двигателя. И такое судно со стопроцентной долей вероятности чисто по техническим параметрам автоматом попадет в категорию судов, подлежащих постановке на госучет в РРР или МР.

Во всех случаях, когда в Правилах рыболовства, в приказе о формах промысловых журналов, в рекомендациях по внесению записей в эти журналы речь идет об использовании судов, то из текстов этих регламентирующих документов Росрыболовства однозначно следует, что имеются в виду либо суда промыслового флота, либо рыболовные суда в данных выше определениях. Именно поэтому и формы I и II промыслового журнала для лова активными и пассивными орудиями лова с использованием судов имеют совершенно иные графы и разделы, заполнять которые можно только на промысловом судне. Почитайте эти разделы по ссылке. Согласитесь, что и так очевидно, что не может вестись на «Казанке» судовое время, и не требуется устанавливать на ней специальное сертифицированное навигационное оборудование, чтобы фиксировать в журнале координаты до десятой доли минуты проведения каждой операции и непрерывно передавать через спутник в контролирующий центр координаты перемещения судна.

Обращаю внимание на тот факт, что разъяснения даны Росрыболовством еще в 2011 (!) году. Поэтому не знать о них не могли ненецкие рыбоинспекторы, инспекторы Двинско-Печорского ТУ, чиновники Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО. Тем более, что скан указанного выше Письма Росрыболовства от 07.04.2011 N 1846-ВБ/У02 "Об изготовлении промыслового журнала и производстве записей в нем", выложен на сайте Департамента, правда, почему-то в конце 2015 года. Должны были знать об этом и г-н Кычин, и его начальники господа Стаич и Кисляков из ЦПП и ООС НАО, созданного где-то в это же время, каким-то образом присвоившие себе право публиковать официальную информацию для рыбаков и давать «разъясняющие» интервью на эту тему.

Мне могут возразить, что с 2011 года много воды утекло, закон 36-ФЗ внес изменения, которые потрясли все рыбацкое сообщество России. Соглашусь, что изменения произошли, но в части форм промысловых журналов и в рекомендациях по внесению записей в эти журналы были внесены очень правильные уточнения. Сделано это было, чтобы рыбакам было проще доказывать очевидное и само собой разумеющееся особо тупым, упертым и откровенно жуликоватым представителям рыбоохраны типа Уляницкого (см. «Душители ненецкого рыболовства», «PRO НАО» № 13 (20) от 03.09.2014 Специальный выпуск), а также всевозможным кычиным, стаичам и кисляковым по всей России.

Господа Соврамши! Эта информация, которую вы обязаны знать, как Отче наш. Информация, которую вы обязаны доводить до людей, а не навязывать им ваши жульнические бредни:

Приказ Минсельхоза России от 24.08.2016 N 375 "Об утверждении формы промыслового журнала" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2016 N 43712). В Приложение к приказу «Промысловый журнал (форма)» внесены изменения.

Раздел II стал называться «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов пассивными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов с использованием судов (за исключением маломерных судов)».

Раздел IV не претерпел изменений ни в содержании, ни в названии. Он называется «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов пассивными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов без использования судов».

Раздел V получил новую редакцию и стал называться «При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов пассивными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов с использованием маломерных судов».

К этому приказу появилось соответствующее письмо Росрыболовства от 19.10.2016 N 6264-ПС/У02 «О применении приказа Минсельхоза России от 24.08.2016 N 375». Цитаты по нашей теме:

«Не изменяя формы промыслового журнала, утвержденной приказом (от 18.11.2010 № 942 – прим. Б.Д.) Росрыболовства, приказ Минсельхоза России имеет ряд отличий от приказа Росрыболовства, связанных с введением приказом Минсельхоза России дополнительного раздела V формы промыслового журнала, применяемого при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов пассивными орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов с использованием маломерных судов».

«Учитывая, что приказ Минсельхоза России не изменяет ранее применяемых разделов формы промыслового журнала, определенных приказом Росрыболовства, при выполнении приказа Минсельхоза России пользователям водными биоресурсами рекомендуется исходить из следующего.

Положения Рекомендаций могут применяться в той части, в которой они не противоречат положениям приказа Минсельхоза России. При производстве записей в промысловом журнале в соответствии с разделом V формы промыслового журнала Приказа Минсельхоза России рекомендуется использовать положения Рекомендаций, применимые для раздела IV формы промыслового журнала, установленной приказом Росрыболовства. Внесение исправлений в промысловый журнал рекомендуется производить путем перечеркивания двумя чертами горизонтальной строки и воспроизводства новой записи в следующей (нижней) горизонтальной строке, при заверении внесенного исправления подписью капитана судна (лица, ответственного за добычу (вылов) или за организацию добычи (вылова) водных биоресурсов)».

Обращаю внимание: и новые формы промысловых журналов, и разъяснения к ним уже вступили в силу с 1 января 2017 года.

Итожа написанное, по моему мнению, можно однозначно утверждать, что в приведенном в начале статьи фрагменте информации «Пользователям, осуществляющим промышленное рыболовство», опубликованной на официальном сайте ЦПП и ООС НАО, содержится заведомо ложная и недостоверная информация.

Нельзя оставить без внимания и заключительный аккорд этой информации. Привожу последний абзац: «В случае использования незарегистрированных в законном порядке судов при осуществлении промышленного или товарного рыболовства, с разрешениями на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и промысловыми журналами по форме «без использования судов» к пользователям может быть применено административное наказание, по ст. 7.11 КоАП РФ, за нарушение условий, предусмотренных разрешением, в виде штрафа в размере от 1000 до 2000 рублей на должностных лиц и от 10000 до 20000 рублей на юридических лиц». Как уже понял внимательный читатель, изучивший все изложенное выше, в этом абзаце правдой является лишь реально существующая статья КоАП РФ под указанным номером и предусмотренное в ней административное наказание. Но и здесь «черные маги» НАО умудрились изготовить «болтушку» для обмана рыбаков, намеренно смешав и полностью исказив смысл не одной, а двух статей КоАП РФ.

Положения ст. 7.11. КоАП РФ совершенно не предусматривают санкции за использование «незарегистрированных в законном порядке судов при осуществлении промышленного или товарного рыболовства». Штраф по этой статье налагается за «Пользование объектами животного мира или водными биологическими ресурсами без разрешения, если разрешение обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением, а равно самовольная уступка права пользования объектами животного мира или права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов».

Первая часть приведенного абзаца: «В случае использования незарегистрированных в законном порядке судов при осуществлении промышленного или товарного рыболовства» формально попадает под действие статьи 11.8. КоАП РФ, не указанной в информации. Очевидно по причине того, что эта статья подведомственная инспекторам ГИМС, если ваша лодка стоит у них на учете. В случае, если судно находится на учете в Судовом реестре, инспектор передаст дело в Транспортный надзор. В этой статье предусмотрено наказание за «Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке». И это все. Привязку судна к осуществлению промышленного или товарного рыболовства можно опустить, так как таких формулировок в КоАП РФ нет, поэтому устанавливать этот факт не требуется, лиц, полномочных устанавливать этот факт, нет, следовательно, привлекать судовладельца за это нельзя. Инспектор вправе проверить лишь наличие регистрации в одном из указанных выше Регистров: ГИМС, МР или РРР. С какого боку здесь у авторов вылезло «товарное рыболовство» не буду даже думать, так как это вообще полная чушь, призванная придать намеренному обману чиновников «умной формулировкой» больше веса в глазах неискушенного читателя-рыбака.

Под статью 7.11. КоАП РФ формально может попасть лишь вторая часть приведенного абзаца: «с разрешениями на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и промысловыми журналами по форме «без использования судов». Очевидно, авторы имели в виду формулировку: «С нарушением условий, предусмотренных разрешением». Есть ощущение, что авторы не представляют, как выглядит бланк Разрешения на лов. В Разрешении вообще не указывается с использованием судна или без него осуществляется лов. Исходя из текста этой статьи, под ее действие может попасть либо промысловое судно, либо рыболовное судно, имеющее на борту специальные промысловые механизмы для производства промысловых операций с использованием активных орудий вылова ВБР. Да и то, лишь в случае отсутствия разрешения, или за использование орудий лова, не указанных в промысловом журнале. За использование орудий лова, не указанных в промысловом журнале, по этой статье можно наказать и владельца маломерки. Как было указано выше, использование маломерных судов «без промысловых механизмов и используемых для вспомогательных целей», допускается при использовании промыслового журнала форм IV и V. То есть, при разрешении лова «без судна» или «с использованием маломерного судна». При этом требования к заполнению журнала идентичны, а указание «без судна» или «с использованием маломерного судна» по этой причине чисто формальны.

Об этом же свидетельствует п.3 упомянутого выше письма Росрыболовства от 19.10.2016 N 6264-ПС/У02 «О применении приказа Минсельхоза России от 24.08.2016 N 375». Приведу его еще раз: «Внесение исправлений в промысловый журнал рекомендуется производить путем перечеркивания двумя чертами горизонтальной строки и воспроизводства новой записи в следующей (нижней) горизонтальной строке, при заверении внесенного исправления подписью капитана судна (лица, ответственного за добычу (вылов) или за организацию добычи (вылова) водных биоресурсов)».

Из этого следует, что для внесения исправлений в промысловый журнал, то есть для замены слов «без использования судна» на «с использованием маломерного судна», рыбаку даже не надо обращаться в Двинско-Печорское ТУ. Ему, как лицу, ответственному за вылов добычи ВБР, достаточно перечеркнуть прежнюю запись и ниже сделать новую запись, заверив исправление своей подписью. Даже без печати.

Мне понятно желание рыбоинспекции трактовать факт использования рыбаком маломерки при лове как «нарушение условий, предусмотренных разрешением». Это дает инспекторам возможность возбуждать административные дела и штрафовать рыбаков, тем самым «рубить палки» в отчетах о своей работе и хорошо выглядеть в глазах начальства и получать за это премии и повышение по службе. Или же вымогать взятки с рыбаков за отказ инспектора от привлечения «виновного» к ответственности. Но это желание не основано на законе и противоречит регламентирующим работу инспекторов документам Росрыболовства.

Еще одно важное замечание. По статье 7.11. КоАП РФ право возбуждения и рассмотрения административных дел действительно принадлежит инспекторам рыбоохраны. В этом была моя неточность в предыдущей статье. Это установлено ст. 23.27. КоАП РФ. Кстати, посмотрите ее, там есть про нетрезвое вождение, и еще несколько статей, связанных с управлением судном.

Окончание следует.

Специально для ИА RUSNORD

Борис Дульнев, Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе (2007-2010 гг.)