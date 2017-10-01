НАО: Черная магия и ее разоблачение - 1. Продолжение темы маломерных судов

« — Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Фагота.

— Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — ответил тот.

— Так что же говорит этот человек?

— А он попросту соврал! — звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил:

— Поздравляю вас, гражданин, соврамши!».

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

После опубликования статьи в ИА RUSNORD «Как Минтран и Речной регистр обманывают рыбаков» у меня остались некоторые сомнения в том, все ли я учел в своих доводах и верны ли мои выводы в отношении Минтранса и Речного регистра. Все-таки я варюсь не в этом бизнесе. Осталось ощущение, что выявленные мной «оговорки по Фрейду» и у речников, и у ГИМС все же имели под собой более твердую почву, нежели просто вольную трактовку понятия «использование для коммерческих целей».

Другим моментом к продолжению «расследования» стало желание найти первоисточник информации, вызвавшей бурю среди рыбаков Ненецкого округа весной этого года. Потому что, когда люди нагло и откровенно врут, они всегда «проговариваются», давая направление к поиску истины. Особенно хорошо ловить врунов на «печатном слове» в СМИ.

Причиной бури оказались две публикации на официальных ресурсах НАО. Их смело можно отнести к булгаковскому «сеансу черной магии». В отличие от персонажей «Мастера и Маргариты», реально занимавшихся черной магией, не требующей разоблачения, сеанс ненецких и архангельских магов-шарлатанов, а также используемых ими приемов обмана, такого разоблачения настоятельно требует.

«Смешать и взболтать»

Первой стала мартовская информация «Пользователям, осуществляющим промышленное рыболовство». Она была размещена на официальном сайте окружного казенного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды НАО» (ЦПП и ООС), подведомственного Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО.

Второй публикацией стало интервью «Ловись, рыбка, по закону!» с начальником отдела охраны окружающей среды, природопользования и ООПТ Кычиным в «Няръяна вындер» (№ 33 (20522) от 04.04.2017 г.). В этом интервью г-н Кычин дал пояснения по первой публикации.

В отличие от Джеймса Бонда, который любил коктейль из водки и мартини, но просил компоненты «смешать, но не взбалтывать», ненецкие маги взболтали все очень крепко. Да так, что разобраться в компонентах «коктейля» сложно и подготовленным специалистам. Что уж говорить о далеких от юриспруденции и доверчивых рыбаках НАО, которые вынуждены были сглотнуть эту бурду, не понимая, что им подсунули. И заголовки, и содержание публикаций подтвердили мои предположения о том, что рыбаков в безапелляционном порядке ставят перед фактом необходимости регистрировать свои лодки в Речном регистре, для пущей убедительности используя некоторые знакомые им базовые понятия и ссылки на статьи разных кодексов.

Цитата из информации: «ЦПП и ООС НАО обращает особое внимание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих промышленное рыболовство в Ненецком автономном округе… с использованием маломерных судов, что в соответствии со статьей 33 Кодекса торгового мореплавания и статьей 16 Кодекса внутреннего водного транспорта маломерные суда, использующиеся в коммерческих целях (в том числе промышленное рыболовство) подлежат государственной регистрации в Государственном судовом реестре».

В указанных статьях кодексов, как было установлено в моей предыдущей статье, ничего не говорится про «промышленное рыболовство» и «рыболовство» вообще, тем более, в формулировке «в том числе» в привязке к чему-то. В кодексах ничего не говорится о том, что такое «использование судна в коммерческих целях». В них ничего не написано и том, что к «коммерческим целям использования» относится «промышленное рыболовство». Но понятие «промышленное рыболовство» рыбакам хорошо знакомо, потому что в качестве предпринимательской деятельности они занимаются именно промышленным рыболовством. Разберемся с тем, что это такое.

Понятие «Промышленного рыболовства» дается в ст. 19 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2016) (закон 166-ФЗ).

В части 1 ст. 19 закона 166-ФЗ читаем: «Промышленное рыболовство осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с частями 3 и 4 статьи 16 настоящего Федерального закона с использованием или без использования судов рыбопромыслового флота. Для осуществления промышленного рыболовства используются суда, которым предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской Федерации…». Здесь появляются два существенных для юридического понимания фактора.

Первый фактор. Упоминание о «судах рыбопромыслового флота». Определение того, что это такое, дает ГОСТ 20012-74 «Суда промыслового флота. Термины и определения». Для нашего анализа существенным критерием является первый абзац ГОСТа: «Стандарт устанавливает термины и определения на виды судов промыслового флота с главными двигателями 300 л.с. и более». Сразу видна терминологическая неточность в законе 166-ФЗ. В нем использовано словосочетание «рыбопромысловый флот», а не «промысловый флот». Но это свидетельствует лишь о более низком профессиональном уровне современных российских правотворцев по сравнению с уровнем их коллег из СССР.

По совокупности из ст. 19 закона 166-ФЗ и ГОСТа следует, что промышленное рыболовство может осуществляться и без судов промыслового флота, то есть без использования судов с движками 300 и более лошадиных сил. Поэтому промышленный лов подразумевает возможность использования судов с мощностью главных двигателей менее 300 лс, то есть, в том числе, маломерных судов. Или вообще без использования какого-либо судна.

Второй фактор. Для осуществления промышленного рыболовства используются суда, которым предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской Федерации. Это относится как к судам промыслового флота, так и к маломерным судам. В соответствии с упомянутыми выше кодексами, право плавания под Государственным флагом РФ имеют суда, состоящие на государственной учете в одном из государственных реестров. Для судов, плавающим по внутренним, прибрежным и внутренним морским водам, это реестр маломерных судов ГИМС, Государственный судовой реестр, в который входят Российский речной регистр (РРР) и Морской регистр (МР).

И это имеет существенное правовое значение.

Во-первых. Маломерки, зарегистрированные в ГИМС, имеют право на промышленный лов, так как ходят под российским флагом. И закон 166-ФЗ никоим образом не увязывает это право промышленного лова «с коммерческими целями использования» маломерных судов и не делает в статье каких-либо «изъятий» (исключений).

Во-вторых. Из возможности использования в промышленном рыболовстве автоматом выпадают маломерки с движками мощностью менее 8 кВт и весом менее 200 кг. Так как эти суда на государственный учет в реестры вообще не ставятся. Следовательно, не имеют право ходить под флагом РФ. Из-за коллизии правовых актов образовалась своеобразная правовая лакуна, из-за которой из возможности использования для промышленного рыболовства выпал целый многочисленный подкласс маломерных судов.

Возможно, что именно здесь причина «оговорки по Фрейду», про которую я так эмоционально написал в предыдущей статье. Напомню, речь идет о п. 1.4.7. РУКОВОДСТВА ПО КЛАССИФИКАЦИИ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ (Руководство Р.044-2016), в котором неожиданно и без всякой связи с остальным текстом или ссылок на другие правовые акты появляется совершенно непонятно откуда взявшаяся формулировка: «При присвоении категории рыболовному судну длиной менее 12 м, имеющему действующий судовой билет ГИМС, ему присваивается категория…». Очень неуклюжая и явно противоречащая закону 166-ФЗ и указанным кодексам попытка «наложить лапу» на огромное количество этого подкласса маломерных судов. Здесь господа из Минтранса и Речного регистра явно обломались. Отчего рядовым рыбакам-частникам явно не легче.

Определение, данное указанным выше ГОСТом, термина «Рыболовное судно - судно, используемое непосредственно для лова рыбы, охоты на китов, тюленей, моржей, а также для добычи других живых ресурсов моря», тоже понимания не добавляет. Поэтому в отсутствие правового определения понятия «используемое непосредственно для лова рыбы и т.д.» или его официального толкования, можно было бы согласиться с мнением чиновников из рыбохозяйственной сферы Ненецкого округа, да и с мнением их федеральных коллег о допустимости (ни в коем случае не о праве в юридическом смысле) их права истолковать использование маломерок в промышленном рыболовстве как «использование в коммерческих целях».

Но к горю всех этих ответственных лиц такое официальное разъяснение дано еще в 2011 году. До этого в 2010 году вышел Приказ Росрыболовства от 18.11.2010 № 942 «Об утверждении формы промысловых журналов». В апреле 2011 года Росрыболовство разъяснило порядок применения Приказа 2010 года. Сделано это было в Письме от 07.04.2011 N 1846-ВБ/У02 "Об изготовлении промыслового журнала и производстве записей в нем" (вместе с "Организационно-методическими рекомендациями по изготовлению промыслового журнала и производству записей в нем").

В упомянутом выше интервью «Ловись, рыбка, по закону!» из Нарьяжки, которое ниже мы рассмотрим подробнее, упоминаются промысловые журналы на лов рыбы «без использования судов». Так вот, это Письмо как раз дает разъяснение для производства записей в разных формах журнала, в том числе в разделе IV «При осуществлении вылова ВБР пассивными орудиями вылова ВБР без использования судов». В п.19 Рекомендаций читаем: «На судах, участвующих в вылове ВБР с использованием пассивных орудий вылова ВБР (ловушки, закидные и ставные невода, ставные сети, переметы), в качестве судов, предназначенных для доставки сотрудников подразделений пользователей водными биоресурсами (бригад, звеньев) к месту вылова ВБР и обратно и уловов ВБР к местам их сдачи, проведения операций по управлению орудиями вылова ВБР или иных вспомогательных операций, и не имеющих на борту промыслового оборудования для проведения операций по вылову ВБР, наличие промыслового журнала и производство в нем записей не требуется».

В п. 33 тех же Рекомендаций также читаем: «Раздел IV формы промыслового журнала применяется при вылове ВБР пассивными орудиями вылова ВБР без использования судов. При этом могут использоваться суда, не имеющие на борту промысловых механизмов для производства промысловых операций, используемые для доставки сотрудников подразделений пользователя ВБР (бригад, звеньев) к месту вылова ВБР и обратно, уловов ВБР к местам сдачи, а также для иных вспомогательных операций. Вес уловов указывается в весе сырца в килограммах».

На момент написания предыдущей статьи я еще не нашел этот документ, но как следует из этих Рекомендаций, я совершенно правильно обосновал в той статье разницу использования маломерного судна «в коммерческих и в некоммерческих целях». И был абсолютно прав, утверждая, что специальных «Казанок», предназначенных для промысловой добычи, промышленность не выпускает.

Продолжение следует.

Специально для ИА RUSNORD

Борис Дульнев, Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе (2007-2010 гг.)