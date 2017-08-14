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Министерство культуры РФ спихивает ремонт объектов культурного наследия на регионы

Министерство культуры РФ разработало закон, облегчающий бизнесу получение подрядов на ремонт объектов культурного наследия.

РИА «Новости» цитируют директора департамента государственной охраны культурного наследия при Минкульте Владимира Цветнова:

«Это одна из наших самых серьезных попыток внести изменения в законодательство с целью, если простым языком говорить, привлечения внебюджетного финансирования для сохранения объектов культурного наследия».

В случае принятия закона, будут сняты излишние административные барьеры, которые не затрагивают предмета охраны. Сегодня для проведения ремонта памятника нужно разработать проектную документацию и выполнить историко-культурную экспертизу. Эти работы зачастую стоят дороже, чем сам ремонт.

Впрочем, одновременно вся ответственность за ремонт и сохранение памятников культурного наследия переносится на субъект Федерации, на территории которого они расположены.

В свою очередь чиновники обещают максимально упростить административные процедуры, которые мешают включать объект культурного наследия в хозяйственный оборот и привлекать к нему капитал. Причем вносится в соответствующий реестр памятники будут не по отдельности, как сейчас, а списком.

Напомним, что по данным региональной прокуратуры (май 2016 года) на территории Архангельской области находятся 1849 объектов культурного наследия и лишь 398 из них в удовлетворительном состоянии, а 409 — в аварийном. В числе полностью утраченных официально числятся 413 объектов.

Утрачены такие объекты культурного наследия федерального значения, как Никольская и Дмитриевская церкви (дер. Кальи Виноградовского района), Северный равелин Новодвинской крепости, Преображенская церковь и часовня над святым колодцем ансамбля Александро-Ошевенского монастыря XVIII в. (дер. Погост Каргопольского района), Входоиерусалимская церковь (дер. Верховье Онежского района), Церковь Рождества Богородицы (дер. Борок Холмогорского района).

Наблюдатели полагают, что скидывание Минкультом ответственности за сохранение и ремонт памятников на регионы еще больше усугубит плачевную ситуацию в этой сфере из-за элементарной нехватки средств.

Также напомним, что на днях группа крупных чиновников Минкульта, похитивших 164 миллиона рублей как раз на реставрационных работах, отделалась легким испугом, получив условные сроки и сравнительно небольшие штрафы.

(фото arh.aif.ru)

 

12 октябрь 08:58 | : Экономика / Культура

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