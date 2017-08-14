Архангельский "ОлимпСтрой" попал в "черный список" за детский садик

Такое решение в отношении ООО «ОптимСтрой» Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области приняло, рассмотрев и проверив заявление директора детского сада №101 Елены Халезиной.

Здание детского сада было построено в 1957 году на улице Зенкевича в Архангельске. За годы эксплуатации (всего 60 лет) оно пришло в аварийное состояние. Учреждению были выделены средства на капитальный ремонт в размере 17.7 млн. рублей.

Выигравший конкурс указанный выше подрядчик не уложился в сроки, определенные контрактом. Также есть претензии по качеству отделочных работ.