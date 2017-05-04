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В Северодвинске расселение из аварийного жилья под контролем мэра

Возведение социального жилья по программе переселения граждан из аварийного жилфонда находится под постоянным контролем мэра Северодвинска Михаила Гмырина.

По этой программе строится пять домов, по одному из них на ул. Лесной было отставание от графика. Этот объект Михаил Гмырин посетил в июне и поставил задачу перед строителями ликвидировать разрыв.

Во время сегодняшнего посещения подрядчики доложили, что ускорили темпы и вошли в график. Выполнены работы по устройству кровли. Активно идёт отделка помещений. Михаил Гмырин побывал в нескольких квартирах: стены оклеены, батареи смонтированы. Предстоит сделать натяжные потолки и поставить сантехнику. К этому приступят на следующей неделе.

- Все материалы находятся на стройплощадке. Рабочих на объекте достаточно, - доложил главе города представитель подрядчика.

Строители приступили и к благоустройству территории. Все дома должны быть сданы в конце августа.

(по материалам пресс-службы мэрии Северодвинска)

 

13 июль 10:21 | : Экономика

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