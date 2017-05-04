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Страсти по "Карату". Почему не спится жильцам дома на Троицком, 23?

Пресс-служба архангельской мэрии:

- Директор департамента градостроительства Михаил Елагин прокомментировал ситуацию с перепланировкой помещений в доме № 23 по пр. Троицкому, где до недавнего времени располагался магазин «Карат».

- Разрешение на перепланировку собственник не получал. Специалисты департамента градостроительства выезжали на место, был составлен акт и написано требование о необходимости прекращения работ, - отметил Михаил Елагин.

Часть помещений дома является муниципальной собственностью, в связи с чем Администрация города готовит документы в суд с требованием к ООО «Карат-Архангельск» о приведении общего имущества многоквартирного дома в первоначальное состояние. Собственник также должен будет сделать экспертизу проекта несущих конструкций.

Напомним, в феврале этого года ООО «Карат-Архангельск» обратилось в департамент градостроительства с заявлением о согласовании возможности устройства пристройки к зданию, в чем ему было мотивированно отказано.

Кроме того, одновременно ООО «Карат-Архангельск» обратилось в департамент градостроительства с заявлением, касающемся реконструкции входных узлов в здание. Департамент градостроительства выдал рекомендательное письмо о возможности устройства входных узлов в здание. При этом рекомендательное письмо содержит требования к разработке и согласованию проектной документации, в том числе по необходимости принятия решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома и дачи ими согласия на проведение работ.

P.S. Редакция ИА RUSNORD связалась непосредственно с жильцами многострадального дома. Те подтвердили – действительно, новый хозяин помещения Федосеев приостановил строительные работы (ранее он собирался прорубить в наружных окнах дополнительные входы), судя по звукам снизу что-то восстанавливают.

Жильцов же волнует будущее их дома, который теперь потряхивает, когда мимо по Троицкому проезжает большегруз. А также то, что их проблемами занимается лишь их же управляющая компания («Завремстрой»). Ответов на свои многочисленные обращения (к тому же Елагину) они так и не дождались.

Как не дождались и официальной экспертизы состояния здания, чтобы хотя бы знать, когда оно рухнет. Люди вспоминают подобный инцидент с таким же жилым домом в Северодвинске – экспертная комиссия вынесла вердикт «рухнет»… что он и сделал.

(на фото: тот самый дом… но зимой, и «Карат» еще таскаевский)

 

12 июль 13:53 | : Экономика / Происшествия

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