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Святое дело. Соловецкий общепит - борьба за клиента

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Олег Кодола (Соловки):

Монастырь давит.

В этом году в монастыре (прямо на территории, в здании федерального памятника) открыта столовая для туристов. Турист рад - обед "от пуза" стоит всего 250 рублей. Правда, в результате монастырского демпинга резко "просело" кафе Райпо - раньше там были очереди, сейчас - нет.

Кроме того, монастырь начал строить свою "булочную" (а по сути - кафе) прямо рядом с кафе Райпо... Что произойдёт дальше - понятно. Монастырь будет сначала давить понижением цены - потому что рыба в монастыре (основа блюд) - браконьерская; труд поваров и официантов - бесплатный; а налоги эта коммерческая организация не платит, естественно.

Пройдёт несколько лет, и Райпо будет разорено. После чего на его место придут монастырские магазины, где цены будут намного выше, чем сегодня. Так уже было на Валааме, также пытаются сделать здесь. Завозить сигареты они точно прекратят, а алкоголь станет очень дорогим.)))

P.S. Тем не менее, часть наблюдателей считает, что это всего лишь здоровая конкуренция на ограниченном рынке соловецкого общепита - кто сумел, тот и съел. 

10 июль 07:48 | : Экономика

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