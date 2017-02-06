Архангельские автобусы выходят на «Позицию». Заметки постороннего

Вчера совершенно случайно (клянусь!) наткнулся на местное ток-шоу «Позиция». И смотрел до конца… хотя тема совсем меня не касалась.
Объяснюсь. В автобусе, как и в другом общественном транспорте, не был с 4 сентября 2004 года, аккурат с момента второго инсульта. И, надеюсь, не буду, пока финансовое состояние позволяет передвигаться на такси. Благо цены в Архангельске невысокие и не надо ловить с протянутой рукой у обочины.
Но когда-то ездил. Цена билета – 6 рублей. Утром и вечером – битком. С неизменным «Владимирским централом» и крайне нелюбезными кондукторшами. Под стать основной массе пассажиров – пару раз меня натуральным образом выдавили из дверей. Напутствовав – «если с палочкой, на такси езди». (Такси тогда по городу стоило 30 руб.). И вы хотели, чтобы хамов-клиентов обслуживали истинные леди? Увы, но такого не бывает.
К слову, я тогда оценил свою родную Москву, которую принято считать жлобской и неприветливой. При виде моей трости моментально вскакивало полвагона метро. Особенно резво лица кавказской и азиатской национальностей… наверное, в их культуре инвалид приравнивается к аксакалу.
Чисто визуально, 15 лет назад в Архангельске было меньше автобусных маршрутов (впрочем, ходили ещё троллейбусы и трамваи). Но конкуренция уже была жёсткая, помню, писал статьи в защиту двух предпринимательниц, чьи автобусы пытались выжить с маршрута. Не конкуренты, транспортный отдел тогдашней мэрии. Чиновники настаивали, что их автобусы дублируют другие маршруты… как будто бизнес из одной вредности способен работать себе в убыток.
Итак, я не планирую пользоваться общественным транспортом… а вдруг? Для того, чтобы сесть в низкопольный автобус, мне надо спуститься по лестнице своей хрущёбы, где нет ни намёка на пандус (и не предвидится). Потом доехать на коляске до автобусной остановки… вам нужно рассказывать про качество здешних тротуаров? Это означает обязательный апгрейд каждой заводской коляски, не приспособленной к экстремальным условиям… как для ралли «Париж-Дакар». Плюс обзавестись для прогулок грумом с разрядом по тяжёлой атлетике для преодоления выбоин-разломов-бордюров, неподготовленный человек в жизни не справится. Плюс сделать специальные колясочные съезды на каждой остановке.
И тогда можно закупать низкопольные автобусы, без перечисленных позиций они бессмысленны. Только перед этим не забыть отремонтировать все наши дороги… не ямочно, а по нормальному. Иначе раз в год придётся менять весь городской транспорт, а билет на одну автобусную поездку приблизится по стоимости к самолётному.
Знаете, я только сейчас понял, что написал целый раздел для программы «безбарьерная среда в Архангельске», о которой так любят рассуждать на всех уровнях. Если инвалид не может самостоятельно проехать пару остановок, разве его права, как гражданина, не нарушены? Тем более, что в нашем городе я ещё не видел ни одной инвалидной коляски на электромоторе. Подозреваю, что дело не в их цене… совсем не в цене.
В этом выпуске «Позиция» о ценах очень много говорили. Как-то так выстроилось передача, что представители практикующих транспортников, в том числе, члены соответствующей Ассоциации, представлялись мироедами-кровопийцами, угнетающими безлошадных архангелогородцев. Сделать это несложно, главное, чтобы ведущие шоу правильно ставили вопросы («с подвывертом») и придавали своим голосам соответствующую обвинительно-ироничную модуляцию… кто делал телевидение, тот знает.
По другую сторону импровизированного барьера (дуэль же!) стояли чиновники, начальники и общественники-доброхоты, старающиеся обуздать разгулявшихся нэпманов, задумавших поднять стоимость проезда по городу ещё выше. Периодически звучали страшилки – «дай им только волю, билет на автобус будет стоить 48 рублей».
Вот тут стоп. Лично у меня сразу включаются не эмоции, а мозги. При цене в 48 все автобусники города моментально вылетят в трубу, так как семейной паре будет дешевле вызвать такси на дом. Вот когда билет стоил 6, а такси в пять раз дороже, даже меня «жаба душила» (особенно трезвого). Правда, я убеждённый рыночник… в отличии, увы, от большинства российского населения (которое, как правило, вообще без убеждений).
Однако общественный транспорт- штука заковыристая. Недаром бывший министр областного транспорта Эрнест Белокоровин (он же известный в городе капиталист-собственник) в эмоциональном порыве назвал всех, кто ездит на автобусе «социально незащищёнными слоями населения», хорошо, что не маргиналами. По его логике, каждый самостоятельный человек просто обязан влезть в автокредит… у богатых свои понятия.
Так вот, в Америке, «стране на колёсах», я был в лёгком шоке от цен на общественный транспорт (при нашем тогдашнем пятачке), по Нью-Йорку старался ходить пешком даже на приличные расстояния. Тем не менее, автобусный бизнес в Штатах делается на междугородних перевозках, зато внутри муниципалитетов всё датируется. Смотрите сами: в США удельный вес субсидирования пассажирского транспорта из госбюджета в плане капитальных вложений составляет 75 %, по эксплуатационным расходам 16 %. В Германии 43 и 13 соответственно, во Франции 50 и 42, а в Нидерландах вообще 100 и 100. Обращаю ваше внимание – перечислены страны с так называемым «жёстким капитализмом», без всякого «шведского социализма». Будьте уверены, уж там-то просто так деньги из казны не раздаются.
Что такое «капитальные вложения»? В моём понимании, в данном виде бизнеса это как раз обновление автопарка. Слышал, что новый bus стоит 7-9 млн. рублей… и то, по-моему, слегка поюзанный. Это сколько же пассажиров перевезти нужно (с учётом эксплуатационных расходов), чтобы покупка окупилась и стала приносить хоть какую-то прибыль?!
Чем привлекателен капитализм в своей сути? Тем, что даёт возможность зарабатывать, не взирая на дурацкие «тарифные сетки», и не покупать то, что только предлагает государство, а выбирать самое лучшее по кошельку. Конечно, было идеально, если бы по Архангельску ходили два вида транспорта – муниципальный и частный, дешевле и дороже, соответственно с разным набором и качеством услуг. Такая система, кстати, есть в Москве на некоторых маршрутах, связывающих станции метро и спальные микрорайоны – частные там шныряют туда-сюда, а муниципальные ждёшь по полчаса, едешь в давке, зато дешевле и с полным набором льгот. Но давайте будем реалистами…
В студии звучали жалобы, что после 9-ти вечера ни в центр с окраины не попасть, ни домой из центра, приходится вести какой-то детсадовский образ жизни. Потому что невыгодно держать машины на маршрутах. Так сделайте вечерний тариф, рассчитайте график, вывесите на остановках расписание! Нельзя, говорят, без согласования, без отпуска цен на билеты. Вот те на, а чего же мы тогда бежали из социализма, где ничего было нельзя… кроме как любить единственную партию?!
Кто-то в студии привёл пример санкт-петербургских водителей автобуса – они на линию выходят в белых рубашках и галстуках, и радио дурным шансонным голосом не орёт. Супруга только хмыкнула – там тоже не оксфордские выпускники за баранкой… как-то обратились с вопросом к водителю, а он «моя-твоя не понимаю». Кстати, и в Москве водители общественного транспорта всегда были преимущественно иногородние – самые большие общаги при автобусных и троллейбусных парках. Кто может объяснить сей парадокс?
Резанул по ушам замминистра регионального транспорта (так представили), поставивший в слове «средства» ударение на последнем слоге. Я бы за такие «оговорки» гнал бы из чиновников, ей-богу, чай, не при Горбачёве живём.
Разошлись, так ни о чём и не договорившись. Большинство проголосовало за повышение качества обслуживания при старых ценах. Сказка какая-то. Мне-то лично всё равно, я обратно в автобус не собираюсь.
Ну, а вдруг?!..
Леонид Черток