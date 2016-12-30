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Помощь Архангельской области должно прийти по линии ЛДПР

В конце февраля курирующий Архангельскую область депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Олег Лавров направил обращение в адрес заместителя Председателя Правительства РФ с просьбой оказать финансовую помощь Архангельской области на реализацию программы расселения аварийного жилья.

 Полученный ответ вселяет оптимизм. Заместитель председателя Правительства РФ Сергей Приходько направил в адрес депутата Госдумы Олега Лаврова письмо, в котором, в частности, сообщается:

«В настоящее время Минстроем России проводится согласование с Минфином России предложения по увеличению лимитов финансовой поддержки на переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда ЖКХ отдельным субъектам Российской Федерации, испытывающим недостаточность средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или местных бюджетов) на финансирование программ переселения в 2017 году.

В составе данных предложений учтено обоснование потребности в дополнительных средствах на реализацию программы переселения Архангельской области на сумму 904,6 миллионов рублей».

- Как мне стало известно, в настоящее время принятие решения находится в компетенции Председателя Правительства РФ, — прокомментировал ситуацию Олег Лавров. – Но уже сам факт того, что обоснованность потребности региона в дополнительных средствах на расселение аварийного жилья признана Минстроем РФ, вселяет уверенность, что и премьер-министр примет положительное решение о выделении региону финансовой помощи. Остается надеяться, что областные власти смогут оперативно и эффективно использовать федеральные деньги, — резюмировал депутат Лавров.

Помощь Архангельской области должно прийти по линии ЛДПР

 

03 май 17:23 | : Экономика

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