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Развивать город вместе. Соглашение между администрацией Архангельска и "Поморской лесопильной компанией"

Администрация города Архангельска заключила с ООО «Поморская лесопильная компания» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Предметом соглашения является сотрудничество бизнеса и муниципальной власти в решении социальных и эконмических задач по комплексному развитию МО «Город Архангельск».

Под сотрудничеством понимается соблюдение баланса интересов сторон в решении социально-экономических задач, а также взаимной заинтересованности в комплексном развитии областной столицы.

Из конкретных действий:

- благоустройство территорий города;

- обустройство детских игровых площадок;

- проведение капитального ремонта муниципальных учреждений;

- организация и проведение социально-значимых мероприятий.

В свою очередь администрация Архангельска принимает на себя обязательство участвовать в инвестиционных проектах ПЛК в качестве публичного партнера.

Соглашение подписано со стороны администрации Архангельска Игорем Годзишем, со стороны ООО ПЛК Михаилом Папылевым.

 

26 апрель 08:44 | : Экономика мэрия ПЛК Годзиш Папылев агломерация Архангельск

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