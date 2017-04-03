Развивать город вместе. Соглашение между администрацией Архангельска и "Поморской лесопильной компанией"

Администрация города Архангельска заключила с ООО «Поморская лесопильная компания» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
Предметом соглашения является сотрудничество бизнеса и муниципальной власти в решении социальных и эконмических задач по комплексному развитию МО «Город Архангельск».
Под сотрудничеством понимается соблюдение баланса интересов сторон в решении социально-экономических задач, а также взаимной заинтересованности в комплексном развитии областной столицы.
Из конкретных действий:
- благоустройство территорий города;
- обустройство детских игровых площадок;
- проведение капитального ремонта муниципальных учреждений;
- организация и проведение социально-значимых мероприятий.
В свою очередь администрация Архангельска принимает на себя обязательство участвовать в инвестиционных проектах ПЛК в качестве публичного партнера.
Соглашение подписано со стороны администрации Архангельска Игорем Годзишем, со стороны ООО ПЛК Михаилом Папылевым.