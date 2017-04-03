Дожал. Виктору Панову выделят миллионы на фестивали

Минкульт Архангельской области сообщил, что в 2017 году правительство региона выделяет Молодёжному театру на проведение «Европейской весны» один миллион рублей, а также запланировано 4 миллиона на организацию фестиваля уличных театров, традиционно проходящего в Архангельске в День города.
Судя по всему, это был ответ администрации области на угрозу, исходившую от руководителя Молодежного театра – закрыть все свои проекты (кроме самого театра).
В тоже время, профильное министерство как бы намекает - на «Большой Пасхальный фестиваль» и фестиваль «Похвала органу» Поморской филармонии было выделено 300 тысяч рублей, а на VII областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная туфелька» и того меньше — 150 тысяч. Видимо, у этих проектов не такие напористые лоббисты, как Панов.
«В условиях «жесткого бюджета» руководителям концертных организаций и театральных коллективов, действительно, очень сложно решать вопросы организации фестивалей, требующих больших финансовых затрат. Вместе с тем, важно сохранять традиционные культурные события региона, столь полюбившиеся северянами. Где-то это возможно за счёт изменения формата мероприятий, у кого-то получается выстроить сотрудничество с благотворителями или договориться о снижении гонорарных обязательств перед приезжими коллективами. В нынешней экономической ситуации нет простых решений, а для поиска возможных нужен не только управленческий талант, но и оптимистический настрой», - цитирует заместителя регионального министра культуры Алексея Павлова интернет-издание Регион29.
И еще один намек от чиновников - зарплата актеров Молодёжного театра выше средней заработной платы работников культуры государственных и муниципальных учреждений культуры Поморья. Впрочем, профессия актера - вещь штучная, к ней нельзя подходить с общей меркой (мнение редакции ИА RUSNORD).
Отметим, что первая публикация о возможном закрытии пановских фестивалей вызвала большой резонанс в соцсетях. Спор шел (и продолжает идти) между теми, кто считает, что государство должно вкладываться в подобные культурные мероприятия, и сторонниками финансовой самостоятельности их организаторов.