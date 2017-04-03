Виктор Панов: "Не будет денег - фиг вам, а не фестивали"

Виктор Панов грозится закрыть все свои театральные проекты (кроме, собственно, Молодежного театра) из-за недостаточного на его продюсерский взгляд финансирования.
«12-й фестиваль «Европейская весна» ещё раз доказал, что он необходим жителям Архангельска. Однако заявляю сразу — это была последняя «Европейская весна»!». Чуть позже режиссер пригрозил закрытием фестиваля уличных театров… по той же причине.
«Впервые в жизни фестиваль практически не был профинансирован в должной мере. Социальность этого проекта заключается в том, что мы делаем очень доступные цены на билеты, по сравнению со всеми остальными проектами, которые сюда привозят. Чтобы окупить выдающиеся коллективы, которые приезжают на нашу «Весну», мы должны были делать билеты по 5 000 рублей. Все деньги, которые мы зарабатываем на прокате наших собственных спектаклей, мы сейчас потратили на проведение фестиваля, и в итоге два месяца мои артисты получают нищенскую зарплату. Отменить приезд всех коллективов мы не могли, так как театры такого уровня составляют свое расписание на 3-5 лет вперёд», - цитирует худрука интернет-издание Регион29.
Напомним, что Панов не первый раз шантажирует власти города и области закрытием своих проектов, и даже принимал участие в нечистоплотных политических играх.
В то же время наблюдатели настаивают на том, что в мировой практике подобные проекты, как правило, финансируются спонсорами, которых, впрочем, надо уметь заинтересовывать и мотивировать.
Особое веселье у наблюдателей вызвала такая пановская сентенция - «А когда его (фестиваля уличных театров) не будет, представляете, что молодёжь начнёт вытворять на улицах?». Как будто клоуны сомнительной ориентации – единственная панацея от подростковой преступности… смешно.