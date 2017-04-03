Денег завались! Как наша КРАО обдурила их "Агентов бизнеса"

Странные люди заполнили весь этот город:
Мысли у них поперёк и слова поперёк…
Ю. Кукин
Это я к чему. В начале минувшей недели интернет-сайты Архангельской области наперегонки друг с другом публиковали данные по доходам чиновников и депутатов. Информация не инсайдеровская, а вполне легальная - сейчас как раз время подачи налоговых деклараций. В которых, как вы догадываетесь, ни при каких вариантах не появятся картины мастеров итальянского Возрождения, которые только что конфисковали у бывшего главы Марий-Эл Маркелова, или бриллиантовая ручка сахалинского Хорошавина.
Я тоже решил провести социологический эксперимент, и в пятницу вывесил годовые доходы депутатов архангельской Гордумы. Причём предупредил – только цифры, никаких расследований, секретов или комментариев. И что бы вы думали? Именно эта публикация стала рекордсменом по посещаемости! Получается, коллеги-главреды знали, что делали…
А уж реакция читателей… просто сказочная. Упали доходы у известного человека или поднялись, неважно, он получит свой ушат негатива. Получается, люди заранее не верят в честность тех, кто при власти, кто ездит на службу не на автобусе, а на иномарке. По-моему, это атавизм советского периода, когда зарплата в 150-200 рублей давала возможность не помереть от голода, не ходить в обносках, раз в неделю выбираться с семьёй в кинотеатр… но о собственном авто можно было и не мечтать.
Так и осталось. Для большой части общества годовой доход, превышающий миллион рублей, кажется чем-то криминальным. Печально…
И эти же люди читают на одном из местных ресурсов такую информация - По данным национального парка "Русская Арктика", цена за круиз в Арктику начинается от 550 тысяч рублей за 16 дней круиза со Шпицбергена, от 1 700 тысяч рублей за 13 дней до Северного полюса и от 1 250 тысяч рублей за 28 дней по Северному морскому пути. (ИА ДвинаИнформ)
Представляете? Только что прошёл Арктический форум, человек со средней зарплатой по региону уверовал в то, что он один из стражей ворот в Арктику, и тут его шмяк пятой точкой с небес на землю – не видать тебе никогда красот Белого Безмолвия, не заснять на камеру умок, плещущихся в водах Северного Ледовитого. С каким настроением этот человек пойдёт в следующий раз на избирательный участок? На месте нашего правительства я бы каждого северянина отправил туда в ознакомительный тур. Знаю, что дорого, но общественное спокойствие не дешевле.
А пока бы прислушался к совету Жириновского наложить эмбарго на публикацию доходов «слуг народа»… ей-богу, что-то в этом есть.
Ещё один новостной хит минувшей недели – телепередача «Агент бизнеса в Архангельске», в очередной раз представившая наш регион в невыгодном свете. Репортаж о визите якобы инвестора со свободным миллиардом средств, которые он не знает куда деть и просто тыркается по агентствам-министерствам-корпорациям, буквально взорвал интернет-пространство – «у нас не умеют работать», «этим людям деньги не нужны, лишь бы зады от кресел не отрывать!».
На самом деле, провокация телевизионщиков вычислялась на раз. Никогда человек с большими деньгами и серьёзными намерениями не поедет в регион, где у него нет хороших друзей из прошлой жизни, друзей с устойчивым положением и личными связями во властных структурах. Если, конечно, это не сумасшедший американский миллионер, но, говорят, и они перевелись ещё в первой половине прошлого века.
Ну, а как увиденное можно преподать в любом заказанном свете – от радикального чёрного до пенно-белого, когда всё зависит от пожелания заказчика и профессионализма монтажёра… с этим мы сталкивались не раз, нет смысла и напоминать.
КРАО опубликовала серьёзную ответку, Фонд Имущества и Инвестиций Архангельской области тоже.
Зря. Я бы на их месте всё перевёл в шутку…
Нам почему сторонние инвесторы с миллиардом не нужны? Потому что своих денег девать некуда! Просто об этом не каждому дано знать. Наша область – ВПКшная (Севмаш, «Звёздочка», космодром Плесецк…), соответственно, секретная. В том числе и чисто коммерческие проекты, по которым опытный иностранный шпион может вычислить реальный потенциал региона.
Пример: небось каждый слышал, как лежащим на боку Соломбальским ЦБК то один инвестор заинтересуется, то другой. Приедут, носиком покрутят и отваливают по тихой воде. А всё потому, что серьёзные люди из серьёзных организаций им популярно объясняют – всё у нас в порядке, это не банкротство, а отвлекающий врага манёвр. На самом деле, целлюлоза варится, но в секретных подпольных цехах, спрятанных на три метра под землю. Такими же тайными подземными путями продукция уходит в Китай… логистика не из дешёвых, но чего не сделаешь ради государственной безопасности. То же самое происходит и в лесозаготовках… и в прочей добыче полезных ископаемых.
Понятно, что с каждого инвестора берут расписку о неразглашении плюс автоматически делают невыездным на 10 лет. Но российские бизнесмены через одного патриоты (модный тренд), поэтому тайна сохраняется.
А пройдёт время, поступит отмашка из Кремля… и в одну ночь наши направления превратятся в автобаны, а на месте «деревяшек», портящих вид областной столицы, возникнут небоскрёбы. Надо только ещё немного потерпеть. Ради Родины. Ну, да нам не привыкать.
Леонид Черток