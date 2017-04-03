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Риски за вписки. Что происходит на рынке арендного жилья в Архангельске

Аналитики рынка недвижимости риэлторского сайта N1.RU отмечают снижение арендной платы в Архангельске.

Так, средняя цена на трехкомнатную квартиру снизилась за год на 11 %, двухкомнатная потеряла в цене 6 %. Стоимость аренды «однушки» пока стоит на месте, но этот сегмент традиционно повышенного спроса.

Итак, в перечисленных выше параметрах в областном центре сегодня реально снять квартиру за 20 400, 16 900 и 15 000 рублей соответственно. Реальная же цена зависит от месторасположения, окружающей инфраструктуры, типа дома и «упакованности» самой квартиры.

В то же время аналитики, с которыми удалось пообщаться редакции, утверждают, что устойчивого рынка долгосрочной аренды в Архангельске так и не возникло, люди сдают квартиры от случая к случаю.

Зато процветает и ширится рынок краткосрочной аренды, посуточной и даже почасовой (для адюльтеров). Однако на нём и самые риски – заезжие гастролеры и отдыхающие небрежно относятся к обстановке в квартире, бытовой технике… не говоря уже об уборке мусора.

Что, впрочем, частично компенсируется высокой арендной платой за постой – от 1 400 руб/сутки.

20 апрель 11:51 | : Экономика

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