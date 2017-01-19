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Наглость чинит трубы? Как развлекается архангельский МУП "Водоканал"

Сегодня архангельским СМИ был разослан пресс-релиз, рассказывающий об итогах волейбольного турнира на кубок от (внимание!) директора МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка».

Завершился первый турнир по волейболу на кубок директора МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка».

15 апреля в полуфинале встретились команды ВКХ (Водопроводно-канализационное хозяйство) п. Кегостров (МУП «Водоочистка»), ЦОСВ (Центральные очистные сооружения водопровода), Цех «Водопроводная сеть», Коммерческая дирекция. Полуфинал и затем финал судил главный судья турнира Геннадий Заросликов.

Первыми на площадку вышли ВКХ п. Кегостров и «Водопроводная сеть». «Водопроводчикам» удалось с первых минут первого периода сбить некоторую самоуверенность, с которой вышли на игру бесспорные лидеры соревнований – «кегостровцы». Команда Романа Сахарова («Водопроводная сеть») в полуфинале выглядела явно лучше, чем в отборочных играх: прибавилось сыгранности, мяч принимали уверенно, «обрабатывали» на три паса и – что стало для команды ВКХ определенной неожиданностью – красиво и мощно «гасили» в центр площадки. Чувствовалось, что команда готовилась к сражению за призовые места. По мнению экспертов, если бы ребятам хватило подготовки на отборочных играх, они вполне могли бы выти в полуфинал, заняв третье или второе место. Но спортивные соревнования, как и жизнь, не терпят сослагательных наклонений.

И так далее в том же духе… бодрым тоном описываются перипетии спортивных баталий, сопровождаемые соответствующими фотографиями.

Наблюдатели интересуются, в какую сумму обошёлся данный праздник спорта, и были ли, кроме упомянутого кубка, денежные призы участникам?

В то же время, редакция надеется, что нет смысла лишний раз напоминать читателям о том, что практически ежедневно какой-нибудь микрорайон Архангельска сидит без водоснабжения, в то время, как коммунальные платежи, выставляемые МУП «Водоканал» населению, имеют постоянную тенденцию к росту.

Напомним только о новогоднем корпоративе этой более чем успешной организации - http://rusnord.ru/economic/37410-privet-iz-90-h-podrobnosti-novogodnego-korporativa-arhangelskogo-mup-vodokanal.html .

(сравните фото в начале и внизу публикации)

Наглость чинит трубы? Как развлекается архангельский МУП "Водоканал"

Наглость чинит трубы? Как развлекается архангельский МУП "Водоканал"

Наглость чинит трубы? Как развлекается архангельский МУП "Водоканал"

17 апрель 16:28 | : Экономика / Скандалы

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