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ЖКХ Коряжмы - минус два пункта

Министерство топливно-энергетического комплекса Архангельской области составило рейтинг муниципальных образований в сфере ТЭК и ЖКХ по итогам работы в 2016 году.

На основе анализа отчётов, которые предоставили 25 муниципалитетов, на первую строчку поставлен Вилегодский район, на второй позиции – Северодвинск, третье место у Приморского района. Кстати, эти муниципальные образования в той же последовательности возглавляли рейтинг по итогам работы в 2015 году. А вот Коряжма опустилась с 5 на 7 место.

С другой стороны, город бумажников юга области по многим показателям среди лидеров. Например, в Коряжме стопроцентная собираемость взносов на капитальный ремонт (лучший результат в области). На Виледи – 98,1, в Северодвинске - 95,1, Приморье – 89,1 процента. В Коряжме, Мирном, Новодвинске, Каргопольском и Приморском районах все многоквартирные дома оснащены коллективными счётчиками расхода коммунальных ресурсов. Вилегодский район – 87, Северодвинск - 96%.

Коряжма занимает пятое место по доле многоквартирных домов, в которых созданы советы, - 77,6 процента. У лидеров рейтинга этот показатель заметно хуже: Виледь – 73,6, Приморье – 55,8, Северодвинск – 37,6%.

Коряжма находится в числе тех муниципальных образований, где полностью разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, получен паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

(по материалам tk-online)

14 февраль 12:26 | : Экономика

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