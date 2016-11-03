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"Вольное дело": Кому нужны эти технопарки?

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:

…Я бы хотел спросить у авторов «Концепции» — кого они видят в качестве источника инноваций?

Кто конкретно будет эти инновации создавать?

Откуда возьмутся эти люди, и кто сказал, что они родят что-то инновационное? Их в специальных инкубаторах будут выращивать как в оранжереях цветы?

Вот в тех самых «бизнес-инкубаторах» за государственный счет с привлечением средств частных инвесторов тысячи инноваторов будут генерировать гениальные идеи?

Что там перечисляется? Электронные манки? (которые оказывается еще и незаконны…)

Нанокостыли? Экзоскелеты? Это ли инновации?!

Иннова́ция, нововведе́ние — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком, я напомню.

…Нашим рынком востребованы не экзоскелеты, а алгоритмы работы, при которых от идеи до ее воплощения в виде товара или услуги проходит минимум времени.

Рынком (нашим рынком) востребована схема, где в числителе всеобщая Марксова формула движения капитала, а в знаменателе время, затраченное на реализацию цикла, а наш «Технопарк» — в своей концепции отводит 10 лет только на строительство здания — куда это годится?

Здесь, я думаю, уместно процитировать Руперта Мёрдока:

«Наш мир меняется, и со временем большой перестанет всегда побеждать маленького, но одна истина останется. Медленный в любом случае проиграет быстрому.»

То, что нам предлагают авторы «концепции» не просто медленно, а невероятно медленно.

…Накануне проведения Арктического форума вся эта нелепица с концепцией Технопарка выглядит как диверсия, но непонятно покуда, против кого именно, поэтому пока что воздержусь от столь резких оценок.

 

09 февраль 10:58 | : Экономика

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