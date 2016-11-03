"Вольное дело": Кому нужны эти технопарки?

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода:
…Я бы хотел спросить у авторов «Концепции» — кого они видят в качестве источника инноваций?
Кто конкретно будет эти инновации создавать?
Откуда возьмутся эти люди, и кто сказал, что они родят что-то инновационное? Их в специальных инкубаторах будут выращивать как в оранжереях цветы?
Вот в тех самых «бизнес-инкубаторах» за государственный счет с привлечением средств частных инвесторов тысячи инноваторов будут генерировать гениальные идеи?
Что там перечисляется? Электронные манки? (которые оказывается еще и незаконны…)
Нанокостыли? Экзоскелеты? Это ли инновации?!
Иннова́ция, нововведе́ние — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком, я напомню.
…Нашим рынком востребованы не экзоскелеты, а алгоритмы работы, при которых от идеи до ее воплощения в виде товара или услуги проходит минимум времени.
Рынком (нашим рынком) востребована схема, где в числителе всеобщая Марксова формула движения капитала, а в знаменателе время, затраченное на реализацию цикла, а наш «Технопарк» — в своей концепции отводит 10 лет только на строительство здания — куда это годится?
Здесь, я думаю, уместно процитировать Руперта Мёрдока:
«Наш мир меняется, и со временем большой перестанет всегда побеждать маленького, но одна истина останется. Медленный в любом случае проиграет быстрому.»
То, что нам предлагают авторы «концепции» не просто медленно, а невероятно медленно.
…Накануне проведения Арктического форума вся эта нелепица с концепцией Технопарка выглядит как диверсия, но непонятно покуда, против кого именно, поэтому пока что воздержусь от столь резких оценок.