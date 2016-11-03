Депутат-миллиардер Андрей Палкин может стать банкротом уже в марте

Сегодня Арбитражный суд Архангельской области в лице судьи Цыганова А.В. постановил:
- возбудить производство дела по банкротству гражданина Палкина Андрея Васильевича;
- следующее заседание назначить на 9 марта 2017 г. по адресу: г. Архангельск….
- должнику требуется представить документы, подтверждающие наличие задолжности перед ПАО «МРСК Северо-Запад».
Наблюдатели полагают, что строительный магнат Палкин, во время своей предвыборной кампании обещавший застроить всю Архангельскую область доходными домами, почти гарантированно банкрот.
Напомним, в октябре этого года сразу несколько федеральных изданий назвали Андрея Палкина самым богатым депутатом Госдумы седьмого созыва. Согласно декларации, его доход за 2015 год составил практически 1,5 миллиарда рублей. В документе также указано, что Палкин владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области.