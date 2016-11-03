Не потолстеешь. Прожиточный минимум для Архангельской области на 2017 год

Постановлением Правительства Архангельской области от 31.01.2017 № 22-пп утверждена величина прожиточного минимума в Архангельской области в IV-м квартале 2016 года.
Согласно указанному постановлению в IV-м квартале 2016 года величина прожиточного минимума для города Архангельска составила:
- для трудоспособного населения – 11 525 рублей;
- для пенсионеров и неработающих инвалидов I и II групп – 8 869 рублей;
- для детей – 10 252 рубля.
Новая величина прожиточного минимума применяется с 1 января 2017 года.
P.S. Наблюдатели в недоумении - какой умник решил, что инвалидам I группы на жизнь требуется меньше денег, чем детям? И это при постоянно сокращающемся списке бесплатных лекарств...