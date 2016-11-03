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"Дайте нам шанс!". Открытое письмо фермеров Русского Севера губернатору Архангельской области

Ассоциация «Фермеры Русского Севера» написали открытое письмо губернатору Архангельской области Игорю Орлову по поводу назначения очередного министра регионального АПК:


Уважаемый Игорь Анатольевич!

 

Ваше пятилетие в должности Губернатора Архангельской области, к сожалению, совпало с увольнением очередного, уже пятого, министра агропромышленного комплекса.

Этот факт говорит о том, что должности министров замещали люди, не готовые к этой работе, и по этой же причине министерству АПК так и не удалось выстроить эффективную систему взаимоотношений, обеспечивающую перспективу развития и сильным, и слабым предприятиям.

Сельскохозяйственные товаропроизводители и переработчики по-прежнему остаются в острой зависимости от дотаций, а министерство АПК, по своей сути, превратилось в дотационно-распределительный центр без внятной стратегии и ясных целей.

Труженики села полностью отстранены от участия в управлении сельским хозяйством, поэтому постоянно повышается зависимость министерства от лоббистов и советчиков, имеющих личные финансовые интересы.

Сформировалось устойчивое мнение, что перед назначением нового министра АПК, всем кандидатам на этот пост необходимо дать возможность представить на публичной площадке свои программы, чтобы заинтересованные стороны получили ответы на свои вопросы и дали им оценку.

Публичный конкурс в такой форме не только даст обратную связь от тружеников села, представителей перерабатывающих предприятий и торговых сетей, но и поможет выявить грамотного управленца, лидера, который сможет без раскачки приступить к исполнению своих обязанностей и начать принимать нужные отрасли решения, не наломав при этом дров.

Такой подход решения кадрового вопроса проблемной отрасли повысит уровень взаимного доверия между бизнесом и властью, и мы уверенны, что сельскохозяйственная отрасль Архангельской области постоянно будет радовать всех своими успехами.

Уважаемый Игорь Анатольевич, дайте Архангельской области этот шанс!

 

С уважением,

 

Директор Ассоциации

«Фермеры Русского Севера»,

Член Федерального Совета АККОР                                                         М.С.Силантьев

 

 

06 февраль 08:13 | : Экономика / Деньги

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