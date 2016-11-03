Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские активисты ОНФ помогли решить проблему перевозки школьников в Онежском районе

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области помогли решить вопрос с перевозкой детей в автобусе от деревни Абрамовская до поселка Малошуйка в Онежском районе.

Жители деревни Абрамовская обратились в региональное отделение ОНФ за помощью. В деревне проживают 27 детей, которые должны посещать школу, но добираться до нее нужно пешком по лесной дороге 5 км. В рамках участия региона в федеральном проекте по поставке школьных автобусов Малошуйская средняя общеобразовательная школа уже получила новое транспортное средство. Однако часть детей продолжает добираться из одного населенного пункта в другой самостоятельно, других школьников подвозят родители на личных автомобилях.

Проблема в том, что власти муниципального образования не могли найти водителя, который бы соответствовал всем пунктам постановления правительства РФ о перевозке детей. Согласно постановлению, водитель должен иметь стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории D не менее одного года из последних трех календарных лет. Представители Народного фронта в Архангельской области изучили этот вопрос, подключили к его решению министерство образования и науки Архангельской области и главу администрации муниципального образования Онежское. В настоящее время водитель автобуса для работы на школьном маршруте найден, сейчас оформляется карта водителя и устанавливается спутниковая навигация ГЛОНАСС.

«Проблема перевозки детей школьным автобусом пока еще остается в муниципальных районах и поселениях региона. Детям приходится ходить пешком в школу по несколько километров, это особенно небезопасно в зимнее время года. Даже когда автобус имеется, сложно сразу подобрать водителя данной категории с определенным стажем, – прокомментировал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Олег Евграфов. – Нужно подумать, как упростить задачу по допуску водителей для перевозки школьников именно в сельской местности, где нет интенсивного движения и других помех, актуальных для городской среды».

Региональное отделение ОНФ будет держать на контроле ситуацию с перевозкой детей в Онежском районе.

 

02 февраль 14:57 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (18)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.