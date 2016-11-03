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Архангельская область вошла в список малопригодных для сельского хозяйства. Но получит деньги...

Федеральное правительство составило список российских регионов, признанных «неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции».

В этот список вошла и Архангельская область - Архангельская, Брянская, Волгоградская, Еврейская автономная, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Сахалинская, Томская, Тюменская области; Алтайский, Камчатский, Пермский, Приморский, Хабаровский края; Бурятия, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Северная Осетия — Алания, Тыва, Якутия; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Создание перечня регионов с рискованным сельхозпроизводством напрямую связано с нормами Всемирной торговой организации, в которую Россия вступила в 2012 году. По правилам ВТО, ее участники обязаны сокращать объемы государственной поддержки сельского хозяйства, чтобы обеспечить свободную конкуренцию и справедливые для всех условия на рынке сельхозпродукции. (ИА REGNUM)

То есть, Архангельская область может рассчитывать на некую материальную помощь государства согласно правилам Всемирной торговой организации.

Размер вспомоществования уточняется…

02 февраль 08:49 | : Экономика

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