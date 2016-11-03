Архангельская область вошла в список малопригодных для сельского хозяйства. Но получит деньги...

Федеральное правительство составило список российских регионов, признанных «неблагоприятными для производства сельскохозяйственной продукции».
В этот список вошла и Архангельская область - Архангельская, Брянская, Волгоградская, Еврейская автономная, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Сахалинская, Томская, Тюменская области; Алтайский, Камчатский, Пермский, Приморский, Хабаровский края; Бурятия, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Северная Осетия — Алания, Тыва, Якутия; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Создание перечня регионов с рискованным сельхозпроизводством напрямую связано с нормами Всемирной торговой организации, в которую Россия вступила в 2012 году. По правилам ВТО, ее участники обязаны сокращать объемы государственной поддержки сельского хозяйства, чтобы обеспечить свободную конкуренцию и справедливые для всех условия на рынке сельхозпродукции. (ИА REGNUM)
То есть, Архангельская область может рассчитывать на некую материальную помощь государства согласно правилам Всемирной торговой организации.
Размер вспомоществования уточняется…