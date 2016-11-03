"Вольное дело": Почему задержали зарплату архангельским учителям?

Елена Горяшина, блогер, участник Ассоциации «Вольно дело» (текст размещен в социальной сети Facebook):
Читаю на сайте мэрии-администрации Архангельска:
В ряде архангельских образовательных учреждений с начала года в связи с переходом кассового обслуживания исполнения городского бюджета на федеральное казначейство Архангельской области произошла некоторая задержка заработной платы.
Директор департамента образования Владимир МЕЖЕННЫЙ:
- Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета с 2017 года осуществляется органами федерального казначейства Архангельской области. Начальный период исполнения городского бюджета характеризовался значительным количеством организационных моментов, которые возникли в ходе работы в рамках перехода на новый вариант кассового обслуживания у всех участников данного процесса. В связи с этим у ряда учреждений были допущены нарушения сроков выплаты заработной платы.
http://www.arhcity.ru/?page=0/41057
В общем, ЗАДЕРЖКА БЫЛА. ПРИЧИНА ЗАДЕРЖКИ - переход на федеральное казначейство Архангельской области.
Но министр образования Архангельской области СКУБЕНКО ПАРИРОВАЛ:
- Все финансовые обязательства правительство Поморья выполняет в полном объёме. Если на местах возникают вопросы, то с помощью «горячей линии» мы готовы помочь разобраться во всех нюансах вплоть до финансовых проверок организаций.
http://dvinanews.ru/-rjot66u7