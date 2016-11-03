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Жизнь матери-одиночки в Канаде. Попробуем сравнить

Быть мамой одиночкой везде не просто.

При этом о демографии, о будущем страны,  детях поговорить мы, ох, как, любим.
В  модных костюмах, дорогих украшениях, стройными рядами и с красноречивыми жестами - только вперед!

А в это время большими буквами, зачастую на ржавых, старых пазиках с крупными буквами "дети", мы хотим оградить наше будущее от беды на дорогах. 

Не помогает заклинание. Все помнят страшные аварии на федеральных и региональных дорогах   России с гибелью детей в прошлом году.

Канадский скул бас  виден издалека. С раскраской, с надписями и дополнительными удобными приспособлениями для посадки и высадки детей. Детей-инвалидов тоже.

Услуги школьного автобуса в школу и обратно для родителей являются бесплатными и, по желанию и наличию времени у родителей или бабушек-дедушек, этот автобус привозит детей  из школы еще и на 45 минутный обед.  

Дети - будущее нации, кто же спорит. Никто не оспаривает и то, что в Канаде сегодня почти каждый 2-ой брак распадается. Ситауция, схожая с нашей, да зачастую и не брак это вовсе , а "коммон ло" или сожительство по-русски, которое у нас гражданским браком для солидности  называть стали.

Каково  же это быть мамой одиночкой в Канаде? 

Медсестра Шейла Руже оказалась той самой "сингл" мамой с двумя детьми 6 и 8 лет  в 30 лет. Необычно рано для Канады, где браки в последнее время тоже очень "постарели". 
"Муж не стал являться домой,"-говорит Шейла. Такое случается. Это повод для Шейлы немедленно обратиться за пособием и решением жилищного вопроса к государству. Решение этих вопросов в Канаде оставлено без всяких бюрократических проволочек, и в течении недели вопрос с пособием решается положительно. С жильем придется повременить. Месяц, не более, таков закон, который исполняется. Причина проста. Канадский жилищный фонд социального жилья позволяет решить это переселение мамы-одиночки или полной семьи с низкими доходами в течении 30 дней. Здесь есть варианты. Если жилье не устраивает, то можно подождать и переселиться в ту  
социалку ,которая приглянулась.

У каждой провинции (субъекта федерации-В.Х)  Канады свои правила. Но они отличаются незначительно. Черта бедности здесь - это годовая зарплата менее 39 тыс канадских долларов в год (около 2 млн руб. в год минус 18% налоги-В.Х). 
И "полные" семьи, и мамы-одиночки с помощью бесплатного адвоката всегда могут узнать о тех пособиях и жилье, которые им положены от государства.

Разнополые дети, начиная с 7 лет, должны  в Канаде иметь свою отдельную спальню.
Это не право, это обязанность, и переезд дочери, тогда еще не работающей, в квартиру с тремя спальнями был, по существу, добровольно-принудительным. По- нашему, это переезд в четырехкомнатный таунхаус с отапливаемой комнатой-подвалом и с фиксированной ежемесячной оплатой, куда включены все коммунальные услуги.
Это 15 тысяч рублей в месяц, при среднем доходе мамы одиночки 60 тыс. рублей. Работающему канадцу за такое жилье пришлось бы платить в 3 раза больше. Но и  доходы работающего канадца намного больше.

Канадские мамы получают в среднем 25 тысяч рублей за одного ребенка в месяц  момента его рождения  до 18 лет.

И не важно - полная это семья или нет.  Алименты на детей выплачиваются дополнительно, независимо от выплаты детского пособия и "велфера", пособия маме-одиночке.

 Совсем не редкость, когда алименты платят мамы, если их зарплата выше зарплаты экс-мужа, который или работает неполный день или по каким-то причинам превратился в "профессионального безработного". Это того самого, который не работал, не работает и не будет работать. 

Канада, пожалуй, самое социальное государство на земле. Уже слышу упреки читателей в канадской пропаганде.

Но, даже в больше известной и географически близкой нам Норвегии пособия на ребенка и мамам-одиночкам, учитывая норвежские цены и налоги, меньше.

Довольно неблагодарная задача попробовать сравнить российский и канадский материнский капитал. 455 тысяч рублей российского материнского капитала 2017 года и другие выплаты российским семьям пока значительно уступают пока социальным гарантиям канадских мам.

Канадскому федеральному и региональному бюджету один здоровый ребенок с момента рождения до совершеннолетия обходится в 12 млн рублей прямых выплат мамам или полным канадским семьям.  

 Девятая канадская экономика мира пока вполне справляется с этой задачей. Плоская налоговая шкала, казнокрадство и перегруженность бюджетов всех уровней не с адресными, зачастую, преференциями мешают нам увеличить социальные выплаты. Российский бюджет часто платит тем, кто и так не бедствует.

 Но небольшие канадские затраты на оборону едва ли не главная причина больших прямых социальных выплат канадскому населению в целом. В вопросах обороны канадцы во многом полагаются на южного соседа - США.  У нас такого соседа нет и,  
если у нас не  станет хватать пушек , то могут отобрать и масло. Убежден в этом.  

Разговоры о продовольственном банке или продовольственных карточках для мам одиночек и семей с низким доходом в России уже начали применять. Пока в порядке эксперимента. В Канаде это дополнительная мера поддержки. Это здесь работает уже не один десяток лет и является дополнительной помощью семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Вопросы социальной поддержки семей и полноценного материнского капитала в России решить совсем не просто. Кто же спорит.

Но если мы не хотим снова оказаться в демографической яме, из которой только начинаем выбираться, нужно наращивать социальную поддержку. В первую очередь российским мамам, которые создают будущее страны.

 Можно начать с изучения опыта нашего арктического соседа Канады. А почему бы и нет? 

Владимир Харлов

24 январь 07:57 | : Экономика

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