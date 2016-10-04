Гражданское общество: Ректор САФУ Кудряшова лукавит в отношении зарплат профессорско-преподавательского состава

12 января 2017 г. в Северном Арктическом Федеральном Университете прошла презентация нового медиа-центра, удачно совпавшая с кануном Дня печати – наиболее лояльные вузу журналисты были награждены благодарностями.
В процессе мероприятие перетекло в импровизированную пресс-конференцию с ректором САФУ Еленой Кудряшовой, в середине декабря исполнился год, как ректор чудесным образом выскочила из-под следствия по коррупционном делу. Ей был задан вопрос – по какому принципу формируются зарплаты руководителей и рядового профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза, находящегося на бюджетном финансировании.
Как свидетельствуют участники мероприятия, из путанных объяснений можно было сделать вывод, что зарплату ректору назначает Москва… для рядового преподавательского состава есть «особая схема».
Однако такое объяснение не устроило представителей гражданского общества, уличивших Кудряшову… в лукавстве.
Мнение Николая Залывского (социальная сеть Facebook):
Познакомился с результатами встречи ректора САФУ Кудряшовой Е.В. со СМИ. Их объективность еще не синоним правды!
Почему? Подобное содержание комментария создает иллюзию гармонии в политике распределительных отношений в вузе. Во-первых, потому что контрактные размеры доходов ректора и проректоров заведомо многократно несопоставимы со ставкой зарплаты профессора в 26 тысяч рублей, хотя те и другие имеют одинаковые признаки профессионализма (доктора наук, профессор). такой размер зарплаты типичная мера труда рабочего со средним образованием 3-4 разряда на любом рыночном предприятии, так что абсолютно нечем гордиться в этом вопросе. к тому же почти три года размеры окладов ППС даже не индексировались, хотя они реально обесценились за этот период не менее чем на 30-40%.
Ссылка на Минобрнауки, устанавливающему топ-менеджерам абсурдно завышенную оплату труда, хотя и подводят якобы легитимную правовую основу, но демонстрируют аморальную психологию самих университетских топ-менеджеров, ибо вопиющий контраст в доходах ППС и менеджеров тем не менее не мешает публично утверждать что в этом вопросе жизни университета "все хорошо, все хорошо, прекрасная маркиза". во-вторых, пресловутый эффективный контракт да может дать определенную прибавку к зарплате ППС, но большинство преподавателей, тем более молодых и не остепененных никогда не получит достойный размер зарплаты, как бы эффективно не работал в силу явно заниженного размера исходного оклада и явно нерыночного определения цены эксплуатации их способностей. тем более, что одновременно наблюдается повышение интенсивности труда за счет увеличения годовой нормы педагогической работы и ужесточения нормативов затрат рабочего времени на выполнение отдельных видов учебной работы.
На мой взгляд, было безнравственно ректору вещать региональному сообществу в таком стиле.
Мнение юриста Михаила Кондакова (там же):
26 т.р. профессору? Недавно имел дело со случаем жалобы рабочего-электрика в Гострудинспекцию на низкую зарплату при начисленных 37 т.р. (
(фото со страницы Анжелики Долининой, Facebook)