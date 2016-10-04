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Что не так с платформой "Приразломная"? ГАЗПРОМ предъявил полумиллиардный иск "Севмашу"

Компания «Газпром нефть шельф» пытается через суд получить с северодвинского «Севмаша» 659 млн. рублей.

Подробности иска пока не раскрываются, но можно предположить, что речь идет о каких-то неполадках в работе нефтедобывающей платформы «Приразломная», эксплуатируемой как раз этой «дочкой» основного ГАЗПРОМа.

Напомним, что морская ледостойкая нефтедобывающая платформа «Приразломная» была собрана именно для работы на одноименном арктическом нефтяном месторождении, что расположено в акватории Печорского моря. Глубина моря в этом месте примерно 19-20 м.

«Севмаш» входит в структуру «Объединенной судостроительной корпорации». Наблюдатели полагают, что в перспективе мы можем стать свидетелями «схватки» двух сильнейших по влиянию лоббистских группировок, нефтяников и оборонщиков, исход которой пока трудно предсказуем.

12 январь 10:32 | : Экономика / Скандалы

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