Что не так с платформой "Приразломная"? ГАЗПРОМ предъявил полумиллиардный иск "Севмашу"

Компания «Газпром нефть шельф» пытается через суд получить с северодвинского «Севмаша» 659 млн. рублей.
Подробности иска пока не раскрываются, но можно предположить, что речь идет о каких-то неполадках в работе нефтедобывающей платформы «Приразломная», эксплуатируемой как раз этой «дочкой» основного ГАЗПРОМа.
Напомним, что морская ледостойкая нефтедобывающая платформа «Приразломная» была собрана именно для работы на одноименном арктическом нефтяном месторождении, что расположено в акватории Печорского моря. Глубина моря в этом месте примерно 19-20 м.
«Севмаш» входит в структуру «Объединенной судостроительной корпорации». Наблюдатели полагают, что в перспективе мы можем стать свидетелями «схватки» двух сильнейших по влиянию лоббистских группировок, нефтяников и оборонщиков, исход которой пока трудно предсказуем.