В отстающих. Реальные предложения по зарплате в Архангельской области за 2016 год

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» составил зарплатный рейтинг регионов России 2016. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему боле 700 российскими работодателями на протяжении всего года.
Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня «специалист» и «ведущий специалист». Позиция не предполагает прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2016 год. Средняя заработная плата специалистов из Северо-Западного ФО по информации «Банка данных заработных плат» составила 29,5 тыс. рублей. Кстати, это один из самых низких индексов по стране, ниже только в Северо-Кавказском ФО – 27,7 тыс. рублей.
По данным аналитики сайта hh.ru работодатели из Архангельской области в 2016 году в среднем предлагали соискателям заработную плату в размере 30,9 тыс. рублей.
Для сравнения: в Москве и области среднее предложение равнялось 69 000 руб., Питере и области – 50 000…
Согласно данным проекта HeadHunter «Банк данных заработных плат», только 32% российских работодателей увеличивали зарплаты сотрудникам в уходящем году, а 11% зарплату работников сократили. 57% оставили доходы работников без изменений.
При этом, по результатам опроса 2 675 работающих жителей России, проводившегося с 21 ноября по 6 декабря 2016 года на сайте hh.ru, 25% респондентам из Северо-Западного ФО работодатели увеличили заработную плату в уходящем году, 42% - уменьшили. Доход 33% опрошенных остался без изменений.
Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, а еще треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале 2017 года. В среднем, компании планируют поднять зарплату работникам в 2017 году на 8%.