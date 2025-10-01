Итоги детского православного конкурса подвели в Архангельске

В Александро-Невском храме Архангельска подвели итоги конкурса «Духовные сокровища Русского Севера: от рисунка до слова», организованного в сотрудничестве со средней школой №26 имени В.Д. Никитова.

Участниками стали ученики, представившие духовные произведения — рукописные жития святых, почитаемых на земле Архангельской области, и рисунки.

Торжественное награждение сочеталось с праздничным концертом.

«Учитель через искусство, через слово, через внимание к каждому ученику помогает ребенку понять очень важные вещи — тишину совести, силу традиции и красоту самоотдачи, — отметил в своем слове, обращенном к педагогам, священник Олег Тряпицын. — Изучая с ребятами жизнь подвижников, вы не просто знакомите их с историей. Через это знакомство дети прикасаются к вере, любви и к служению, которое не ищет славы».

Труд педагога — это тихое, но могучее созидание детской души, отметил священник: «Наставляя и направляя в конкурсных работах, вы не только раскрываете таланты, но пробуждаете в детях уважение к прошлому, веру в будущее и ответственность за настоящее. Через рисунок учите видеть красоту Божьего мира. Через слово учите думать. Через заботу, понимание и любовь учите детей быть людьми».

Всем участникам конкурса, их наставникам и артистам вручили памятные подарки, духовную литературу, иконы святого праведного Артемия Веркольского, детям подарили сладости.