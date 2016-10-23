Осужденный Савкин до сих пор получает выплаты как депутат Архангельского областного собрания

Как стало известно редакции ИА RUSNORDиз собственных источников, Александр Савкин, приговоренный к сразу по нескольким статьям коррупционной направленности к длительным срокам заключения, до сих пор числится депутатом Архангельского областного собрания и входит в состав Комитета по здравоохранению и социальной политики.
То есть, теоретически он может принимать участие в законотворческой деятельности, и раздавать интервью журналистам как действующий парламентарий. В реальности же Савкин до сих пор получает на свою банковскую карточку депутатское пособие в размере 25 000 рублей (без вычетов).
Напомним, что председатель Архангельской региональной Федерации профсоюзов Александр Савкин был задержан 4 марта 2015 года сотрудниками ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе, и с тех пор содержится в СИЗО.
На последнем судебном заседании ему назначено наказание в виде 9 лет общего режима и штраф в несколько миллионов рублей.
Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Савкина будет рассмотрен на одной из сессий будущего 2017 года.
А вот и главное основание для этого - В соответствии с протоколом заседания комиссии Архангельского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Архангельского областного Собрания депутатов, № 1 от 11 апреля 2016 года Савкин Александр Николаевич не предоставил справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
(фото издания "Эхо севера")