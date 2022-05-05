Митрополит Корнилий приветил Станулевича

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в епархиальном управлении встретился с главой архангельского отделения Императорского православного палестинского общества Владимиром Станулевичем.
Встречу посвятили вопросам взаимодействия Архангельской епархии с областным отделением старейшей в России международной общественной организации. В частности, шла речь о сотрудничестве в деле сохранения исторического наследия Русского Севера.
Среди важных объектов, настоящее и будущее которых обсуждались на совещании, — комплекс зданий бывшего Николо-Корельского монастыря на территории оборонного завода «Севмаш», Спасо-Преображенский собор в Холмогорах, старинные часовни и церковь в Куртяево, архитектурный комплекс Антониево-Сийской обители.
Владимир Станулевич рассказал о том, что региональное отделение ИППО занимается решением вопроса о благоустройстве сквера на месте утраченного Михаило-Архангельского монастыря, давшего имя городу и области. Сквер располагается рядом со зданием бывшего штаба ПВО на набережной Северной Двины. Там с помощью Архангельской митрополии и АЦБК проводились георадарные исследования, в результате которых были выявлены фундаменты снесенного собора и келейного корпуса. Отчеты об этом передали в Институт археологии РАН, после этого были проведены раскопки, которые открыли часть ограды монастыря, датируемой XVII веком. Руководство города, по словам Владимира Станулевича, готово решить вопрос о том, чтобы сквер был благоустроен и символически оформлен таким образом, чтобы напоминать горожанам об истории этого места.
(по материалам Архангельской епархии)