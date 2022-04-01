Потомков участников Северных конвоев ждут в строю "Бессмертного экипажа"

9 мая, в День Победы в составе «Бессмертного полка» пройдет «Бессмертный экипаж» Северных конвоев. Формирование колонны начнется с 9.30 на площади Профсоюзов (в районе ул. Иоанна Кронштадтского - Дворца спорта), за парадными расчетами воинских частей Архангельского гарнизона.
Уникальный проект реализуется в столице Поморья уже 7 лет. Традиционно, в колонне «Бессмертного экипажа» участвуют курсанты Арктического морского института им. В. Воронина, кадеты Архангельского морского корпуса, юнги Архангельской средней школы Соловецких юнг, ветераны Северного флота, Северного морского пароходства, тралового флота. В этом году к «Бессмертному экипажу» присоединятся курсанты Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ. Также к участию в акции приглашаются ученики кадетских классов морской направленности школ Архангельска. И конечно – все горожане, чьи родные в годы Великой Отечественной войны были причастны к эпопее Северных конвоев – «самом ужасном путешествии на свете», как назвал их премьер-министр Великобритании У. Черчилль.
- К нашей колонне могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, кто осуществлял ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, кто трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии. Все, кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу! – отметил председатель Клуба «Братство Северных конвоев» Сергей Терентьев.
Главная особенность колонны «Бессмертного экипажа» состоит в том, что в одном строю с портретами наших соотечественников будут пронесены и портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. Истории многих моряков очень похожи, и даже совпадают в деталях.
7 лет собирала информацию о своем прадеде Дмитрии Андреевиче Маркове архангелогородка Екатерина Нехаева. Информации было очень мало – несколько чудом сохранившихся писем, номер полевой почты и единственное фото. В итоге удалось узнать судьбу героя. 24 сентября 1944 года тральщик Т-120, на котором командиром отделения сигнальщиков служил старшина 1-й статьи Дмитрий Марков, находился в Карском море, осуществляя поиск немецких подводных лодок для защиты внутренних конвоев ДВ-2 и ВД-1. В 10.15 тральщик был атакован самонаводящейся акустической торпедой, выпущенной с ПЛ U-739, но остался на плаву. Взрывом повредило винты и руль, деформировало корпус корабля, вывело из строя всю аппаратуру. В 11 часов 20 минут по левому борту корабля на расстоянии 3-4 кабельтовых наблюдатели заметили перископ подводной лодки. По ней открыли огонь из пушек и пулеметов, но в 12.30 подлодка выпустила вторую торпеду, и Т-120, после сильного взрыва затонул в точке с координатами 75° 15' северной широты и 81° 30' восточной долготы. С тральщика спаслось 44 человека. Но среди выживших, Дмитрия Маркова не было. Он погиб вместе с 37 моряками в суровых водах Карского моря, так и не увидев своей дочери, которая родилась через 7 месяцев после его гибели.
Томас Ивор Грей служил главным старшиной на британском легком крейсере «Эдинбург». Его сын Джон, написал о его истории координатору проекта «Бессмертный экипаж» Георгию Гудим-Левковичу.
- Моему отцу было 36 лет, когда он погиб, и мама овдовела в 30 лет. Когда корабль уходил в море в свое последнее плавание из Саут-Шилдс, где мы жили какое-то время, пока папа увольнялся на берег, мы с мамой его провожали и долго махали руками на прощание. Это был последний раз, когда мы его видели. Его тело покоится в холодном Баренцевом море у берегов России, - рассказал сын героя.
80 лет назад, 1 мая 1942 года в 187 милях к северу от Мурманска крейсер «Эдинбург» сопровождавший конвой «QP-11» был атакован немецкой подводной лодкой U-456. Одна торпеда попала в левый борт, вторая - в корму. На помощь подошли два британских эсминца, и крейсер попытался вернуться в Мурманск. Но в бой вступили три немецких эсминца. Один из них англичане потопили, но «Эдинбург» был поражен еще одной торпедой в корму. Был отдан приказ снять с корабля экипаж и добить обреченный крейсер. Корабль затонул на глубине примерно около 260 м. Погибло 57 человек, и среди них Томас Грей. Который так и не увидел свой дочери, которая родилась в ноябре 1942 года.
Поддержку проекту «Бессмертный экипаж» оказывает Группа Аквилон и депутат областного Собрания Александр Фролов. За прошедшие годы при поддержке Группы Аквилон было изготовлено более 1,5 тысячи штендеров с портретами участников Великой Отечественной войны. В этом году изготовление портретов будет также оплачено Благотворительным фондом «Аквилон». Для того чтобы заказать штендер с портретом своего родственника - участника Великой Отечественной войны, необходимо приготовить фотографию и до 1 мая в будние дни с 10:00 до 16:00 обратиться по телефону +79815549527 (Ольга Шананина, помощник депутата Александра Фролова). Штендеры будут выдавать бесплатно, по мере готовности.Тожественный митинг на площади Профсоюзов начнется в 10.00. Затем состоится парад войск Архангельского гарнизона. Начало шествия колонн «Бессмертного полка» в 11-15-11.25. Колонна пройдёт по Троицкому проспекту, на ул. Карла Либкнехта, свернёт на набережную Северной Двины и по ней завершит шествие на площади Мира, где Монумента Победы акцией «Свеча памяти». На нижней набережной от ул. Карла Маркса до ул. Логинова участников шествия будут угощать солдатской кашей. Прямая трансляция праздничных мероприятий пройдет на телеканале «Регион29» при поддержке Группы Аквилон.