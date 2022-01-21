Не ждали. Коронавирус залетел в Архангельскую область из Мозамбика

Общее число новых случаев заболевания в регионе за 26 и 27 марта составило 325.
госпитализировано 19 пациентов с COVID-19.
Выздоровели за двое суток 235 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
103 жителя Вельского района;
64 архангелогородца;
32 северодвинца (пятеро из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
22 новых случая выявлено в Шенкурском районе;
18 – в Плесецком округе;
16 – в г. Котласе;
12 – в Холмогорском районе;
9 – в Красноборском;
8 – в Коношском;
7 – в Каргопольском округе;
6 – в Устьянском районе;
по 5 – в Онежском и Приморском районах;
по 3 – в г. Новодвинске и Верхнетоемском округе;
по 2 – в г. Коряжме, а также в Ленском и Мезенском районах;
по 1 – в г. Мирном, Вилегодском и Виноградовском округах, а также в Котласском и Пинежском районах.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя Поморья, вернувшегося из поездки в Мозамбик.