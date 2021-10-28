COVID в Поморье взял барьер в три тысячи случаев за сутки

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 3 085 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровели за тот же период 666 человек (тоже так себе число).
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
901 архангелогородец;
693 северодвинца (366 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 209 жителей г. Котласа;
124 новых случая выявлено в Приморском районе (один из заболевших – житель Соловецких островов);
118 – в Онежском районе;
117 – в Плесецком округе;
111 – в г. Новодвинске;
105 – в г. Коряжме;
102 – в Няндомском районе;
91 – в г. Мирном;
82 – в Каргопольском округе;
75 – в Устьянском районе;
61 – в Холмогорском;
58 – в Вельском;
48 – в Вилегодском округе;
41 – в Котласском районе;
27 – в Красноборском;
26 – в Пинежском;
24 – в Лешуконском;
23 – в Верхнетоемском округе;
17 – в Мезенском районе;
14 – в Ленском;
13 – в Шенкурском;
5 – в Коношском.