Своего мало?! Туристы продолжают завозить COVID в Архангельскую область

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 2 571 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Выздоровели 262 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
813 архангелогородцев;
511 северодвинцев (232 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
134 жителя г. Котласа;
103 новых случая выявлено в Онежском районе;
100 – в Каргопольском округе;
93 – в Няндомском районе;
90 – в Коношском;
89 – в г. Мирном;
86 – в г. Коряжме;
85 – в Пинежском районе;
75 – в г. Новодвинске;
67 – в Котласском районе;
54 – в Вельском;
по 47 – в Приморском и Устьянском районах;
42 – в Плесецком округе;
40 – в Холмогорском районе;
28 – в Ленском;
24 – в Шенкурском;
13 – в Верхнетоемском округе;
11 – в Мезенском районе;
по 7 – в Вилегодском округе и Красноборском районе.
Кроме того, в статистику включено пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет, Турцию, Финляндию и на Кубу.