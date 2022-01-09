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+1237! Абсолютный рекорд заболеваемости COVID-19 в Архангельской области

Общее число новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе за минувшие сутки составило 1 237 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В предыдущие волны пандемии суточная заболеваемость в регионе не поднималась выше отметки 500.

Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 553 человека.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
364 архангелогородца;
261 северодвинец (169 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 142 жителя г. Котласа;
51 житель Устьянского района;
49 новых случаев выявлено в Приморском районе;
46 – в Плесецком округе;
45 – в г. Коряжме;
36 – в Онежском районе;
35 – в г. Мирном;
25 – в Пинежском районе;
24 – в Няндомском;
23 – в г. Новодвинске;
20 – в Коношском районе;
по 18 – в Каргопольском округе и Котласском районе;
по 15 – в Вилегодском округе и Вельском районе;
14 – в Ленском районе;
13 – в Мезенском;
8 – в Лешуконском;
6 – в Красноборском;
5 – в Шенкурском;
4 – в Холмогорском.

27 январь 16:02 | : Будни

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