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744 заболевших COVID-19 в Поморье за сутки… но паниковать не надо

За последние сутки в Архангельской области выявлено 744 новых случая заболевания COVID-19, сообщил региональный оперштаб.

Выздоровели после новой коронавирусной инфекции 309 человек.

Среди новых заболевших:
279 архангелогородцев;
141 северодвинец (50 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
80 жителей г. Котласа;
45 новых случаев выявлено в Няндомском районе;
26 – в г. Новодвинске;
24 – в Плесецком округе;
23 – в г. Мирном;
19 – в г. Коряжме;
18 – в Устьянском районе;
13 – в Вельском;
по 12 – в Вилегодском округе и Онежском районе;
11 – в Котласском районе;
по 9 – в Ленском и Пинежском районах;
8 – в Мезенском районе;
6 – в Приморском;
4 – в Шенкурском;
3 – в Верхнетоемском округе;
2 – в Каргопольском.

Глава областного Минздрава Александр Герштанский:

— Число ежедневно госпитализируемых пациентов в Архангельской области не превышает 5–10% от общего числа заболевающих за сутки. То есть вчера одномоментно в больницах области находился 1 291 человек с диагнозом COVID-19. При этом в течение суток кого-то выписывали, кого-то госпитализировали. В итоге на сегодняшний день в стационарах проходят лечение 1 311 человек.

22 январь 14:57 | : Будни

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