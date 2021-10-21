Стабилизец. 160 заболевших COVID-19 в Поморье за сутки

О 160 инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (вчера было столько же).
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 165 человек (вчера 167).
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
59 архангелогородцев;
45 северодвинцев (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
11 новых случаев выявлено в Плесецком округе;
8 – в Ленском районе;
7 – в Пинежском;
6 – в г. Коряжме;
по 4 – в г. Новодвинске и Вилегодском округе;
по 3 – в Шенкурском и Котласском районах;
по 2 – в г. Котласе и Каргопольском округе, а также в Приморском и Устьянском районах; по 1 – в Виноградовском округе и г. Мирном.