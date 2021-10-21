160 северян заболели COVID-19 в Поморье за сутки, выздоровевших больше

О 160 инфицированных сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 167 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
60 архангелогородцев;
32 северодвинца (12 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
20 новых случаев выявлено в г. Котласе;
13 – в Устьянском районе;
7 – в г. Коряжме;
по 5 – в Котласском и Шенкурском районах;
по 4 – в Плесецком округе и Приморском районе;
3 – в Ленском районе;
по 2 – в Вельском и Красноборском районах;
по 1 – в г. Мирном, Верхнетоемском округе и Пинежском районе.