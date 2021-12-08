COVID-19 в Архангельской области уходит вниз

О 234 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 355 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
93 архангелогородца;
60 северодвинцев (13 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
25 жителей г. Котласа;
17 новых случаев выявлено в Шенкурском районе;
11 – в Холмогорском;
6 – в Пинежском;
по 4 – в г. Новодвинске и Вельском районе;
по 3 – в Коношском и Красноборском районах;
по 2 – в г. Мирном, Приморском и Котласском районах;
по 1 – в Виноградовском округе и Мезенском районе.