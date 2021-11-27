Доминикана экспортировала в Архангельскую область еще один коронавирус

О 247 случаях заражения сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 362 человека.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
104 архангелогородца;
29 жителей Вельского района;
28 новых случаев выявлено в г. Коряжме;
20 – в г. Северодвинске (один из заболевших – сотрудник предприятия, обсуживающегося в ФМБА);
по 13 – в г. Котласе и Шенкурском районе;
12 – в Холмогорском районе;
по 7 – в Няндомском и Устьянском районах;
по 3 – в Виноградовском округе и Пинежском районе;
по 2 – в городах Мирном и Новодвинске, а также в Каргопольском округе;
1 – в Красноборском районе.
Кроме того, в статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, вернувшегося из поездки в Доминиканскую Республику.