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Дождались. Заболеваемость COVID-19 в Поморье упала ниже трехсот в сутки

О 299 случаев инфицирования сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 428 человек.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
97 архангелогородцев;
64 северодвинца (21 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
22 жителя г. Котласа;
20 новых случаев выявлено в Няндомском районе;
16 – в Плесецком округе;
13 – в г. Коряжме;
12 – в Холмогорском районе;
11 – в г. Мирном;
по 9 – в г. Новодвинске и Коношском районе;
по 4 – в Шенкурском и Котласском районах;
по 3 – в Вельском, Мезенском и Онежском районах;
по 2 – в Виноградовском округе, а также в Устьянском и Приморском районах;
по 1 – в Верхнетоемском, Каргопольском и Вилегодском округах.

19 декабрь 14:46 | : Будни

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