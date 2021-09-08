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Жители Архангельска порадуются новому светофору на опасном перекрестке

Мэрия Архангельска рассмотрит вопрос об установке светофора на месте недавнего ДТП со смертельным исходом на Ленинградском проспекте. Тема активно обсуждалась в региональных социальных сетях, и жители писали о необходимости установки светофора на месте аварии. ЦУР передал эти сообщения в администрацию муниципалитета.

3 декабря в Архангельске на Ленинградском проспекте на пересечении с улицей Красной Звезды произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 24-летний молодой человек, 22-летняя девушка, находящаяся в машине с погибшим мужем, была госпитализирована.

Северяне в соцсетях обсуждают, что виновником аварии стал молодой архангелогородец, который ранее публиковал на своих страницах видео поездок с друзьями. На роликах запечатлены многократные нарушения ПДД — проезд на красный свет, поездки следом за скорой помощью, спешащей на вызов.

Один из пользователей поднял вопрос об установке дополнительных светофоров на перекрестке пр. Ленинградский – ул. Красной Звезды. Как утверждает сам пользователь, с этим предложением он уже неоднократно обращался во все инстанции. Специалисты ЦУР перенаправили предложение в администрацию областного центра.

Мэрии Архангельска незамедлительно проинформировала заявителя, что его инициатива будет рассмотрена на предстоящей комиссии с участием представителей руководства города и ГИБДД.

10 декабрь 13:22 | : Будни

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