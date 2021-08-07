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Архангельск претендует на проведение "Игр будущего"

Начало приема заявок от городов, желающих принять у себя международный турнир по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего – 2023», объявил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. 

Как рассказал вице-премьер, первые Игры пройдут в одном или нескольких городах России. Основным критерием отбора станет наличие спортивных объектов, концертных залов, выставочных павильонов и открытых пространств, которые можно адаптировать для проведения тематического турнира. Соревнования планируется проводить по 21 дисциплине, которые, в свою очередь, будут объединены в пять вселенных. Это значит, что городам необходимо предусмотреть площадки, способные принять не менее 300 тысяч участников и зрителей.

При этом сбор заявок, инспекционные туры и общение с заинтересованными регионами пройдут до мая следующего года. Победитель будет представлен в мае на Всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге.

Министр связи и информационных технологий уверен, что у Архангельской области есть потенциал стать одним из городов-организаторов международного спортивного мероприятия.

– Игры будущего – это еще одна возможность показать, что спорт, технологии, инновации и образование могут развиваться вместе. Ежедневно мы видим, как новые сервисы и форматы появляются в нашей жизни. Уже сейчас мы живем в мире с двумя действительностями: виртуальной и реальной. Осознавая этот факт, мы постоянно совершенствуем цифровые сервисы, – рассказал Павел Окладников. – В Архангельской области сформирована хорошая техническая база, которая позволит потенциальным участникам Игр не только подготовиться к соревнованиям. Конечно, мы также надеемся, что наш регион сможет стать одной из площадок соревнований.

Отметим, что экосистема международного движения «Игры будущего» включает в себя не только турнир по инновационным технологичным видам спорта, но и фабрику контента и лабораторию, где будет осуществляться креативная работа в области информационных технологий, спорта, науки и образования. 

Кроме этого, предусмотрено создание образовательной платформы – сервиса, где можно пройти программы ведущих университетов и образовательных центров. Ещё одной составной частью станет технологическая платформа, на которой будут вестись трансляции и стриминг, собираться CRM и big data, а также работать социальная сеть.

24 ноябрь 07:15 | : Будни

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