Архангельский УФСИН собрал макулатуру в пользу Вики Снегиревой

В УФСИН России по Архангельской области прошла акция по сбору макулатуры в поддержку тяжелобольного ребенка.
Спасение годовалой северодвинки Вики Снегиревой объединило очень многих неравнодушных людей. В сборе средств на самый дорогой укол в мире участвуют тысячи отзывчивых добродетелей. Волонтеры также собирают макулатуру в поддержку Вики. Не остались в стороне и офицеры регионального УФСИН.
За неделю сотрудники уголовно-исполнительной системы Поморья собрали 790 килограммов бумаги и картона. К аппарату Управления присоединились и учреждения центральной зоны. Активнее всех сбор поддержали в следственном изоляторе №1 и исправительной колонии №1.
Собранная макулатура была передана волнтерам Вики Снегиревой, которые сдадут ее на переработку, а средства перечислят родителям девочки.