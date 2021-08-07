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Архангельский УФСИН собрал макулатуру в пользу Вики Снегиревой

В УФСИН России по Архангельской области прошла акция по сбору макулатуры в поддержку тяжелобольного ребенка.

Спасение годовалой северодвинки Вики Снегиревой объединило очень многих неравнодушных людей. В сборе средств на самый дорогой укол в мире участвуют тысячи отзывчивых добродетелей. Волонтеры также собирают макулатуру в поддержку Вики. Не остались в стороне и офицеры регионального УФСИН.

За неделю сотрудники уголовно-исполнительной системы Поморья собрали 790 килограммов бумаги и  картона. К аппарату Управления присоединились и учреждения центральной зоны. Активнее всех сбор поддержали в следственном изоляторе №1 и исправительной колонии №1.

Собранная макулатура была передана волнтерам Вики Снегиревой, которые сдадут ее на переработку, а средства перечислят родителям девочки.

 

23 ноябрь 13:54 | : Будни

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